Alicante viaja a Cascais para reforzar su proyección internacional como puerto de salida de The Ocean Race

El Patronato Municipal de Turismo Alicante City&Beach desarrolla estos días dos acciones promocionales en Cascais (Portugal) destinadas a reforzar la proyección internacional de Alicante como destino turístico y sede de grandes eventos náuticos con motivo de la celebración de la Ocean Race 2027.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado que “es la primera vez que realizamos una presentación de estas características en Portugal, un mercado con mucho potencial que lleva años creciendo en Alicante y que queremos consolidar”. “El hecho de que Cascais haya sido designado puerto oficial de la Ocean Race 2027 nos brindaba una oportunidad única para reforzar nuestra imagen ligada al deporte náutico como puerto de salida y captar este segmento turístico que busca experiencias respetuosas con el entorno y ligadas también a la gastronomía y la cultura”, ha explicado la edil.

En esta acción promocional el Patronato de Turismo va de la mano con Turisme Comunitat Valenciana y The Ocean Race y cuenta con la participación del sector turístico local con la asistencia de miembros de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA).

La primera jornada en Cascais reúne a profesionales del sector turístico portugués, incluyendo prensa especializada, turoperadores, influencers y representantes institucionales, con el fin de incrementar el conocimiento de Alicante como destino. La segunda acción, que se lleva a cabo durante toda la jornada del viernes, será para el público general con un evento en Largo Cidade de Vitória, lugar emblemático de esta localidad cercana a Lisboa, donde los asistentes podrán conocer mejor Alicante en estands promocionales, ver fotografías de la ciudad y probar productos típicos en una experiencia participativa.

La buena conectividad aérea con Lisboa y Oporto facilita la llegada de turismo portugués, explican desde el Patronato de Turismo. Los turistas portugueses suelen viajar en pareja o familia, con estancias medias de 3 a 4 noches. Buscan playa, gastronomía, ocio urbano y eventos culturales. El mercado portugués tiene alto potencial de crecimiento en la Comunidad Valenciana y además presenta una elevada predisposición a viajar fuera de temporada alta, lo que encaja con la estrategia de desestacionalización del Patronato de Turismo de Alicante.