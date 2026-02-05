Alicante se suma a la humanización de la atención oncológica

Miembros de la corporación municipal de Alicante han reafirmado su "compromiso en la lucha contra el cáncer" en el acto de conmemoración del día internacional de esta enfermedad.

El vicealcalde, Manuel Villar, varios miembros de los distintos grupos de la corporación municipal y los integrantes de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) han leído un manifiesto y han desplegado una pancarta conmemorativa, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Sobre todo hablamos de personas

"Cuando hablamos de cáncer, hablamos de cifras, de investigación, de tratamientos, pero sobre todo hablamos de personas, porque no solo se trata de atender, sino de cuidar y escuchar a cada paciente y de reconocer el valor del acompañamiento emocional y el papel de los cuidadores", ha destacado Manuel Villar.

El vicealcalde ha defendido la "importancia" de que las administraciones "promuevan medidas y destinen fondos para incidir en las tres patas fundamentales de la lucha contra el cáncer: la prevención, el diagnóstico temprano y la investigación para el desarrollo de tratamientos más eficaces".

Humanizar la atención

La AECC ha presentado en esta efeméride una iniciativa nacional centrada en la humanización de la atención oncológica. Esta propuesta busca "transformar los entornos asistenciales para que sean más accesibles" y sitúen el cuidado psicológico, social y físico como "ejes esenciales de la salud", para reforzar "la participación activa de pacientes y el apoyo a los profesionales sanitarios".