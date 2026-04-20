Alicante reordena el tráfico para la Gala de Candidata a Bellea del Foc que se celebra por primera vez en la Rambla

Alicante reordena desde este martes a las 09:30 horas el tráfico en la Rambla de Méndez Núñez ante el inicio del montaje de la infraestructura que albergará por primera vez en su historia los ensayos y la Gala de Candidatas a Bellea del Foc, que se celebra el viernes para las infantiles y el sábado para las adultas a partir de las ocho de la tarde. Al mismo tiempo, se activa el traslado de las líneas y paradas del autobús urbano por los recorridos habituales cuando se corta al tráfico este eje del Centro Tradicional.

La Rambla vuelve a cobrar el protagonismo de las Hogueras con este prólogo de la carrera de las candidatas hacia la elección de las máximas representantes de la fiesta del fuego, después de que el año pasado se celebrara en el Rico Pérez y en 2023 en la Plaza de Toros. La cita de este fin de semana es la antesala de la elección que albergará la Plaza de Toros el viernes 1 de mayo y el sábado 2 de mayo, para infantiles y adultas, respectivamente. Previamente, la Federació de Fogueres celebra la recepción oficial las aspirantes el día 26 en la Casa del Mediterráneo, presidida por el alcalde y la corporación municipal.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha resaltado que “trasladar la celebración por primera vez en la historia de la Fiesta a la Rambla de Méndez Núñez tiene como objetivo buscar una ubicación céntrica muy representativa y definitiva que resalte el protagonismo de las candidatas y la importancia del título de Bellea del Foc”. “Pedimos paciencia y comprensión a los conductores y vecinos por las medidas de tráfico excepcionales que puede ocasionar este montaje, por lo que se recomienda el uso del transporte público” ha añadido la edil.

Desvíos de autobuses

De la misma forma, desde esta martes 21 y hasta el 26 de abril, las empresas concesionarias del servicio de autobús urbano e interurbano activarán el desvío de las líneas 2, 5, 8, 10, 12, 13, 21, 22 y 39, además de las nocturnas 3N, 13N y 24N, además del Turibús, por los recorridos habituales ya utilizados cuando se corta esta céntrica arteria con motivo de las celebraciones de Carnval, Semana Santa, Hogueras o algunas competiciones deportivas. Estos devíos también conllevan el traslado de las paradas habituales de la Rambla a los puntos del desvío de las líneas más cercanos.

Reserva de estacionamiento

También se ha previsto la reserva de estacionamiento el sábado 25 para los vehículos de candidatas en la calle Altamira hasta Ayuntamiento, en la Rambla en puerta hotel Gran Sol a ambos lados y en la calle San Fernando desde Rambla. También se reserva espacio de aparcamiento para servicio de la organización el viernes y el sábado en el tramo anterior de la calle San Fernando hasta el Portal de Elche y en la calle Duque de Zaragoza.