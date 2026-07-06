Alicante refuerza la prevención contra el mosquito tigre cuando aprieta el calor

El Ayuntamiento de Alicante ha reforzado este verano, en el marco del convenio con la Mancomunidad de L’Alacantí, las medidas de prevención y control de mosquitos, con especial atención al mosquito tigre. Estas medidas incluyen actuaciones tanto en imbornales como en lugares de acumulación de aguas, así como intervenciones inmediatas ante cualquier aviso.

En este sentido, desde la concejalía de Sanidad piden a los vecinos su colaboración, para que “pongan en nuestro conocimiento enseguida cualquier foco que puedan detectar, para que la empresa especializada actúe de inmediato y evitar así su proliferación”, expone el edil Luis Morata.

Además, añade Morata, “hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento no puede actuar en zonas privadas, por lo que apelamos a la responsabilidad de los alicantinos para que lleven a cabo labores de prevención y control en sus propiedades”.

Luis Morata.- Concejal de Sanidad de Alicante

Campaña de control

Con motivo del aumento de las temperaturas, es frecuente la proliferación del mosquito tigre (Aedes albopictus). Es por ello que en este periodo se intensifican las medidas preventivas y de control en el municipio con el objetivo de proteger la salud pública y minimizar las molestias derivadas de su presencia.

El mosquito tigre es una especie invasora que se reproduce principalmente en pequeñas acumulaciones de agua estancada presentes en espacios privados y públicos.

El Ayuntamiento lleva a cabo tratamientos preventivos en la red de alcantarillado y zonas sensibles, labores de inspección y vigilancia, seguimiento técnico de posibles focos de cría y campañas informativas y de sensibilización ciudadana.

"Ponemos todos los medios de los que disponemos, en el marco del convenio con la Mancomunidad de L’Alacantí para el control de plagas, para evitar la proliferación de mosquitos durante todo el año y especialmente en verano”, destaca Morata. No obstante, añade, “la colaboración ciudadana es fundamental para garantizar el éxito”.

Es necesario que, ante cualquier sospecha de foco, los vecinos realicen tratamientos adulticidas en el interior de sus propiedades para cortar eficazmente la posible cadena de transmisión dado que el foco principal reside de forma casi exclusiva en el dominio privado.

Medidas preventivas recomendadas

Se recuerda a la población la importancia de adoptar las siguientes medidas en viviendas, parcelas, terrazas, patios y jardines:

Evitar cualquier acumulación de agua estancada.

Vaciar y limpiar periódicamente platos de macetas, cubos, bebederos, fuentes ornamentales y recipientes exteriores.

Mantener correctamente cloradas y cubiertas las piscinas.

Revisar canalones y desagües para impedir obstrucciones.

Tapar depósitos y aljibes.

Renovar diariamente el agua de los animales domésticos.

Eliminar neumáticos, envases u objetos que puedan acumular agua de lluvia.

Echar agua en los sumideros.

Revisar los huecos de los árboles.

Utilizar mosquiteras y repelentes autorizados cuando sea necesario.

Además, se solicita la máxima colaboración vecinal para mantener limpios los espacios privados y comunicar cualquier posible foco de proliferación de mosquitos a los servicios municipales.