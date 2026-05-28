Alicante modificará el Reglamento del Pleno para que cualquier concejal de baja pueda acudir o intervenir de forma telemática

El pleno ordinario de mayo del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado por unanimidad este jueves impulsar la tramitación de la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno para "garantizar la participación de los concejales en supuestos justificados, tanto mediante medidas de adaptación para la participación presencial como a través de la habilitación de la modalidad telemática como alternativa subsidiaria".

Todos los grupos municipales han apoyado esta moción presentada por el portavoz de EU-Podem en el consistorio alicantino, Manolo Copé, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que declaró la nulidad de la decisión del alcalde Luis Barcala, de no permitirle la participación y votación en el pleno de junio de 2025, cuando estaba de permiso por guarda con fines de acogimiento de un menor.

En este contexto, Copé ha apuntado que se trata de una moción "de sentido común" y "muy importante para la calidad democrática de este Ayuntamiento", ya que, "cuando una persona es elegida concejal o concejala no solamente representa su voz, sino que representa la voz de las personas que han votado a esta opción política", de acuerdo con el edil.

Por este motivo, ha continuado, "dificultar injustificadamente su participación no solamente afecta a esa persona, afecta también lógicamente a la ciudadanía a la que representa".

Sobre la sentencia del TSJCV, el portavoz de EU-Podem en el Ayuntamiento ha sostenido que el tribunal recuerda que una baja por incapacidad o disfrute de un permiso "no genera suspensión en la condición de concejal", además de que, al ejercer los ediles "funciones nucleares de relevancia constitucional, como la intervención en los plenos, las votaciones o el control al gobierno", "no" pueden ser "sustituidos".

"Voto telemático en los plenos"

Por su parte, el concejal del equipo de gobierno, del PP, Antonio Peral ha señalado que lo que ha hecho la junta de gobierno y el secretario del pleno en los informes que ha elaborado hasta la fecha es "cumplir efectivamente con la legalidad" que proporciona el Reglamento.

Además, ha asegurado que "si Copé o los compañeros de Vox o los miembros del grupo 'popular' no han votado en los plenos es porque el ROP no se lo permitía". Por este motivo, ha indicado que apoyan esta modificación para que se permita "el voto telemático en los plenos".

En este sentido, ha asegurado que desde el gobierno local "no" privan de "derechos" ni tratan de forma "desigual" a unos representantes políticos con respecto a otros, ya que "el mismo tratamiento" que se le dio a Copé "lo recibieron los compañeros de Vox" y "tres compañeros que estuvieron de incapacidad y que no pudieron participar en el pleno", según Peral.

"Derechos"

De otro lado, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha manifestado que ser concejal "no significa dejar de ser madre, dejar de ser padre" o de "tener una enfermedad temporal". "Ninguna de estas circunstancias debería suponer la pérdida efectiva del derecho a participar", ha agregado.

Asimismo, ha expresado que la sentencia del TSJCV saca "los colores" al gobierno de Barcala, ya que, de acuerdo con Barceló, "no es el único caso de vulneración de derechos fundamentales", en relación con el derecho a "recibir la documentación".

Finalmente, la edil de Compromís Sara Llobell ha remarcado que esta moción aborda "derechos democráticos" y "de seguridad jurídica" para "garantizar el correcto funcionamiento de la representación institucional".

Llobell también ha incidido en que "impedir esta posibilidad puede vulnerar el derecho fundamental a la participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución", porque "una baja médica, una situación de maternidad o paternidad o cualquier causa de fuerza mayor no pueden convertirse en una suspensión de facto de la representación".

Respecto a la viabilidad, la edil valencianista ha asegurado que se trata de una medida "perfectamente viable desde el punto de vista técnico", ya que el Ayuntamiento celebró plenos telemáticos durante la covid-19. "La experiencia ya existe y la infraestructura mínima también", ha añadido.

Por último, ha insistido en que "garantizar el voto telemático no es solamente facilitar la participación individual, es proteger la pluralidad democrática y respetar la voluntad popular expresada".