Alicante intensifica con el Plan de Choque en barrios la hidrolimpieza de manchas en contenedores, aceras y plazas 

El Plan de Choque de Limpieza de Alicante intensifica las actuaciones de hidrolimpieza en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de reforzar el baldeo a presión en plazas y aceras para combatir las manchas persistentes, especialmente en entornos de bancos, papeleras y puntos de recogida de residuos como son las islas de contenedores.

El dispositivo contempla, además, un turno extraordinario de tarde para ampliar las actuaciones y reforzar la limpieza en diferentes zonas de Alicante. Entre los barrios y áreas en los que se interviene se encuentran Santa Faz, Vistahermosa, Altozano, Virgen del Remedio, Pío XII, Carolinas y la Zona Norte.

Imágenes de la hidrolimpieza del Plan de choque de Alicante | AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Los trabajos se desarrollan mediante equipos de hidrolimpieza que realizan lavados a fondo con agua a presión, permitiendo actuar sobre la suciedad acumulada, las manchas incrustadas y los restos que se depositan en plazas, aceras y puntos de recogida como papeleras e islas de contenedores.

Las labores con agua a presión y productos desinfectantes y desincrustantes permite actuar con eficacia sobre las manchas persistentes. Además, los operarios del servicio de limpieza prestan especial atención al acondicionamiento y mejora del entorno de las islas de contenedores, favoreciendo una imagen más limpia y cuidada de los espacios públicos y mejorando las condiciones de las zonas de recogida de residuos.

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha explicado que “gracias al Plan de Choque, activado por el equipo de gobierno Popular dentro de los acuerdos alcanzados con el grupo municipal de Vox, hemos incorporado más de un centenar de operarios y nuevos equipos móviles y vehículos con hidrolimpieza y capacidad de carga, además de reforzar la limpieza viaria en los barrios y ampliarla a fines de semana y tardes”.

“Todos estos medios incorporados permiten además concentrar recursos y medios en aquellos puntos que requieren una intervención más intensiva, complementando las labores ordinarias de limpieza y mantenimiento que se realizan en la ciudad”, ha resaltado el edil.