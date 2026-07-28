Alicante estrena el primer contenedor transparente para desmontar los mitos sobre el reciclaje de vidrio

Ecovidrio y el Ayuntamiento de Alicante han presentado el primer contenedor transparente para la recogida de envases de vidrio, una iniciativa pionera que busca combatir los falsos mitos sobre el reciclaje y reforzar la confianza de la ciudadanía en este proceso.

La principal novedad del contenedor es que uno de sus laterales ha sido sustituido por una cubierta transparente que permite ver su interior y comprobar que únicamente contiene envases de vidrio. Con esta acción, Ecovidrio pretende demostrar de forma visual que el reciclaje de vidrio en España es un proceso completamente transparente y que los residuos depositados en el contenedor siguen un circuito específico para su tratamiento y reutilización.

En la presentación de la iniciativa participaron el concejal de Limpieza y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Alicante, Rafael Alemañ, y el gerente de Ecovidrio en la Comunidad Valenciana, Manuel Sala. Alemañ hizo un llamamiento a la implicación ciudadana y recordó que pequeños gestos cotidianos, incluso durante el tiempo de ocio, tienen un impacto directo en la protección del medio ambiente y en la mejora de las tasas de reciclaje.

La campaña surge tras los resultados de los últimos estudios realizados por Ecovidrio, que evidencian la persistencia de falsas creencias en torno al reciclaje. Según estos datos, más del 36 % de los alicantinos cree erróneamente que los camiones de recogida mezclan posteriormente los residuos, mientras que cerca del 10 % de la población de la capital se declara "negacionista" del reciclaje, un porcentaje tres puntos superior a la media nacional.

Por su parte, Manuel Sala destacó la importancia de seguir impulsando campañas de sensibilización que permitan desmontar estos mitos y fomentar la participación ciudadana, con el objetivo de cerrar el círculo del reciclaje del vidrio y avanzar hacia un modelo de economía más circular y sostenible.

Pese a estas percepciones erróneas, Alicante mantiene una evolución positiva en la recogida selectiva de vidrio. Durante el último año, la ciudad recicló más de 6.600 toneladas de envases, el equivalente a unos 62 envases por habitante. Esta cifra ha permitido evitar la emisión de cerca de 4.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, consolidando el reciclaje de vidrio como una herramienta clave para reducir el impacto ambiental y favorecer la transición hacia un modelo más sostenible.