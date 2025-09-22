Alicante compite en el Festival de San Sebastián con el corto ‘Maruja’

El cortometraje ‘Maruja’, que forma parte de la campaña del Ayuntamiento de Alicante ‘Tenlos en cuenta’ para sensibilizar sobre el problema de la soledad no deseada de las personas mayores, ha sido seleccionado para competir en la sección de cortometrajes del Festival de Cine de San Sebastián, uno de los más prestigiosos del panorama nacional. El corto, dirigido por Álvaro García Company, es uno de los seis finalistas de esta sección y el director lo presentará presencialmente en San Sebastián el próximo lunes, 22 de septiembre. Los galardonados se conocerán el sábado 27.

La concejala de Mayores, Begoña León, destaca que ‘Maruja’, el corto con el que el Ayuntamiento de Alicante y el Grupoidex buscan concienciar sobre la soledad no deseada de los mayores, “sigue cosechando éxitos en festivales de cine nacionales e internacionales, dando así una gran visibilidad a esta realidad que nos concierne a todos y contribuye a nuestros esfuerzos por erradicarla a través de diversas actuaciones”.

'Maruja', que puede visualizarse en la web tenlosencuenta.es, es un corto producido por Grupoidex y su central de producción, Racords Films, que cuenta la historia de una mujer de 80 años, interpretada por la actriz María José Alfonso, que ha perdido a su marido y pasa sus días sin contacto humano, pero, de vez en cuando recibe la llamada de alguna teleoperadora que la ayuda a combatir esa soledad no deseada. Hasta el momento, el cortometraje ha sido seleccionado para participar en 74 festivales nacionales e internacionales y ha recibido 13 premios.

León explica que exitosa campaña ‘Tenlos en cuenta’ es una iniciativa que se enmarca dentro de “las distintas acciones que desde el Ayuntamiento llevamos a cabo para contribuir a combatir la soledad no deseada de nuestros mayores”. En este sentido, recuerda que “hemos duplicado las actividades, cursos y talleres que muy pronto empezarán en nuestros centros de mayores y en breve también pondremos en marcha un programa específico que prestará un equipo multidisciplinar, para acompañar a las personas mayores en sus barrios, detectar casos de riesgo, realizar visitas a domicilio, apoyar en su socialización y organizar actividades para recuperar el contacto con su entorno”.