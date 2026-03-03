Alicante cierra parques y jardines el martes y miércoles por alerta amarilla por vientos del nordeste

El Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a activar el protocolo de emergencia por "fuertes vientos y durante el martes y miércoles, y procederá al cierre de los parques y jardines, así como de las zonas con presencia de árboles monumentales", según ha informado en un comunicado.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros en el litoral sur de la provincia de Alicante y la Agencia Estatal de Meteorología prevé que las rachas de mayor intensidad, que pueden rozar los 70 kilómetros por hora se registren entre las 12:00 y las 20:00 horas del martes.

Ante este nuevo episodio de fuertes vientos, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha convocado en la tarde de este lunes al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para activar las medidas preventivas, entre las que también figura el cierre del Castillo de Santa Bárbara en cuanto los vientos superen los 38 kilómetros por hora y la prohibición de instalar sombrillas en los veladores y terrazas de hostelería, que sí podrán contar con mesas y sillas en la vía pública.

El Cecopal también ha enviado a todos los colegios las recomendaciones generales de extremar la precaución durante estas jornadas lectivas y se aconseja evitar acercarse a los árboles y retirar todos los elementos de las vallas con el objetivo de impedir el denominado ‘efecto vela’.

Al mismo tiempo, el consistorio ha vuelto a abrir hasta las 14:00 horas del miércoles el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) para personas sin hogar.