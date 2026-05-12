Alicante avanza en la peatonalización definitiva de la Plaza del Ayuntamiento con los estudios de tráfico y movilidad

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado este martes el servicio de asistencia técnica para la redacción de la modificación del Proyecto de Servicio Público del Transporte Urbano de Viajeros en autobús a la consultora Ingartek Consulting S.L y los servicios para la redacción del estudio de tráfico y movilidad para la peatonalización y mejora de la plaza del Ayuntamiento a A-Ingeniería Research and Consultin S.L., por 66.550 y 48.937,72 euros, respectivamente. Así lo han informado la portavoz municipal, Cristina Cutanda, y el vicealcalde, Manuel Villar, tras la reunión señalando que "Alicante avanza con estos trabajos para peatonalizar de forma definitiva de la plaza de la sede consistorial".

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha resaltado como responsable de ambos estudios que “Alicante y su Ayuntamiento avanza en el modelo de movilidad urbana peatonal en el centro urbano, tras la peatonalización de más de 25.000 metros cuadrados en el eje entre la Explanada y el Mercado Central, a través de la avenida de la Constitución y calles Bailén y Bilbao, así como de la nueva plaza peatonal en el entronque de la Rambla con la Explanada. Este proceso para ganar espacios de paseo para las personas continúa en la Plaza del Ayuntamiento -cerrada ya al tráfico salvo del transporte público- cuyo proyecto se materializará definitivamente a lo largo de este año”.

Carlos de Juan ha explicado que estos contratos, que desarrollamos conjuntamente con la concejalía de Urbanismo, “permite determinar la viabilidad técnica, funcional y operativa de la supresión del tráfico rodado en el frente de la Plaza del Ayuntamiento, cuantificando las repercusiones sobre el viario principal, el transporte público urbano y la movilidad peatonal y ciclista, e incluyendo las medidas correctoras necesarias para garantizar la funcionalidad global de la red”.

Estudio de detalle y microsimulación

La redacción del estudio de tráfico y movilidad salió a concurso con un precio de licitación de 54.375,26 euros y un periodo de ejecución de cuatro meses. Incluiye la afectación y la alteración que supone el cierre al tráfico del tramo de la calle Altamira, en el frente de la Plaza del Ayuntamiento, de forma que se identifique la situación actual y futura de la movilidad en cuanto al transporte privado, transporte público, movilidad peatonal y ciclista, nodos de actividad, carga y descarga, itinerarios peatonales, recogida de residuos, aparcamientos públicos, entre otros aspectos. También abordará su afectación al resto del viario principal de la ciudad, estableciendo el ámbito de análisis del estudio de tráfico actual y futuro del resto del viario afectado, proponiendo las alternativas que se consideren adecuadas.

De esta forma, el estudio de tráfico del viario principal de la ciudad afectado por el cierre al tráfico de la Plaza del Ayuntamiento aportará los datos de partida, escenarios simulados y comparativa de resultados, prognosis y modelización del tráfico en todo el viario principal afectado, definido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) como red básica de transporte urbano y que comprende, al menos, las calles Jorge Juan, Altamira, Rambla de Méndez Núñez, Alfonso el Sabio, Jaime II, Paseo de Mártires, avenida de Loring, plaza Canalejas, Ramón y Cajal, Gadea y acceso por Pintor Aparicio.

Además, se realizará una microsimulación de las principales intersecciones de la ciudad afectadas por el incremento del tráfico en otras vías de circulación, actuales y futuras, incluyendo indicadores de nivel de servicio, tiempos de recorrido, retenciones y emisiones estimadas. También se aportarán sendos estudios y propuestas de actuaciones complementarias derivadas de los anteriores para mejora de los niveles de servicio del viario e intersecciones, en relación al transporte público (paradas, señalización etc) y en la señalización viaria de la ciudad, todo ello con simulación de propuestas y valoración económica.

Prestación del servicio de autobús

La prestación del servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto modificado de prestación del servicio público (PSP) y plan de viabilidad del servicio de transporte urbano de viajeros de la ciudad de Alicante y otros trabajos complementarios’ salió a concurso con un presupuesto de licitación de 97.003,38 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Este concurso permitirá la modificación del Proyecto de Servicio Público (PSP) del autobús urbano en el que se contemple la reestructuración de las líneas y paradas afectadas por la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, con la variación de los itinerarios y costes de operación contemplados en el actual PSP, entre otros aspectos.