Alicante ha abierto 57 expedientes a las viviendas turísticas y aprobará su regulación antes de fin de año

El Ayuntamiento de Alicante ha afirmado que ha abierto 57 expedientes de investigación a viviendas de uso turístico (VUT) y 26 sancionadores este año, que han derivado en nueve suspensiones de actividad. En este momento, hay cuatro procedimientos sancionadores incoados, "todos por infracciones muy graves", así como siete por incoar --seis muy graves y otro grave-- y ocho expedientes cerrados.

Según el equipo de gobierno, los expedientes muy graves que ya están incoados, "que tienen un plazo mínimo de tramitación de seis meses, darán lugar a corto plazo a sanciones ejemplares, dentro del marco que marca la Generalitat, que pueden llegar hasta los 600.000 euros", ha indicado.

Hemos tomado medidas contundentes que están dando sus frutos

Durante el pleno ordinario de septiembre, el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha desglosado, en su contestación a una pregunta de Compromís, datos de las medidas adoptadas por el consistorio para la "ordenación y regulación" de actividad de VUT.

Antonio Peral.- Concejal de Urbanismo

Entre ellas, se incluyen "la asunción de competencias sancionadoras, la moratoria en la concesión de licencias y la tramitación de una regulación general para los usos turísticos, que estará aprobada antes de acabar este año".

Además de los datos relativos a los expedientes, esas medidas "están dando" otros "resultados" como "la denegación de todos los certificados de compatibilidad urbanística para VUT presentados desde la entrada en vigor de la moratoria".

Peral ha resaltado que "antes de final de año" se aprobará "la nueva regulación de la actividad turística de la ciudad" y ha incidido en que el equipo de gobierno "se marcó como objetivo de mandato regular y ordenar" las VUT, así como "el resto de actividades vinculadas a este sector". "Hemos tomado medidas contundentes que están dando sus frutos", ha sostenido.

Y ha agregado el concejal: "Estamos ya desplegando el plan mensual de inspecciones vinculado a la modificación puntual número 52 del PGOU en tramitación, que va a ser la herramienta definitiva para ordenar el alojamiento turístico en la ciudad".

Desde la entrada en vigor de la moratoria de suspensión de licencias para VUT, se han denegado "todos" los certificados de compatibilidad urbanística presentados para esta actividad, han resaltado desde el gobierno municipal.

El consistorio se ha referido a que en diciembre de 2024 el pleno "acordó la suspensión del otorgamiento de licencias" a las VUT ubicadas en edificios residenciales por un plazo de dos años. También que en julio de 2025 "se aprobó la ampliación de la moratoria para incluir" a los bloques de apartamentos, pensiones y albergues turísticos, "manteniendo el plazo inicial".

"Esta moratoria en la concesión de licencias es una medida transitoria que se adoptó para dar tiempo a la tramitación de una nueva regulación de los usos turísticos de la ciudad", han manifestado.

Regulación de alojamientos turísticos

En este sentido, el Ayuntamiento ha dicho que tiene previsto aprobar de forma definitiva este año la regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad, "que establece un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y prohíbe la implantación de nuevas plazas turísticas en aquellas zonas saturadas urbanísticamente, es decir, en las que se supera el índice máximo establecido, con excepciones específicas para hoteles de tres, cuator y cinco estrellas".

Asimismo, ha continuado, prohibirá "la implantación de usos turísticos en las plantas bajas de los principales viarios comerciales" y establecerá "un acceso independiente como condición a la concesión de licencias de alojamientos turísticos ubicados en edificios residenciales".

"Esta regulación se articula a través de la modificación puntual número 52 del PGOU. Una regulación que se aprobó de forma inicial en diciembre de 2025. En el pleno de enero de 2026, el Ayuntamiento aprobó la propuesta de adhesión al convenio para llevar a cabo la incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico", ha apuntado.