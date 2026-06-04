Los agentes de la Policía Nacional y sus colegas europeos patrullan las calles de Alicante

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Italiana, durante labores de patrulla por las calles de Alicante en el marco del proyecto Comisarías Europeas, han detenido a un hombre de 48 años como presunto responsable de un delito de hurto, después de que presuntamente haya robado un reloj inteligente y una batería portátil compacta de un establecimiento comercial.

Los policías han podido recuperar los objetos que supuestamente robó el varón, ya que lo detuvieron in fraganti, justo después de que al parecer perpetrara los hechos. Al arrestado le constan múltiples detenciones anteriores por delitos similares y numerosas reclamaciones vigentes de averiguación de domicilio y paradero de distintos juzgados alicantinos, ha detallado la Policía en un comunicado.

Desde el cuerpo policial han resaltado la "efectividad" del proyecto Comisarías Europeas, ya que en este operativo han participado en su primer día de trabajo aquí dos policías italianas con varios años de experiencia que están participando en Alicante en este intercambio policial.

Detención del sospechoso en la avenida Maisonnave | Policía Nacional de Alicante

La intervención se ha desarrollado "en una céntrica calle alicantina de gran afluencia turística", al ser "una de las principales avenidas de concentración de comercios de la ciudad", ha resaltado la Policía.

Comisarías Europeas

Agentes de la Policía Nacional de España y de la Policía Italiana, en el marco del proyecto, han comenzado este mes de junio a patrullar juntos por las calles de Alicante para "reforzar la atención a los turistas y garantizar una mayor seguridad a los ciudadanos extranjeros".

Se inicia, de esta manera, un proceso de colaboración en el que, como en ocasiones anteriores, efectivos italianos estarán destinados en "zonas de gran afluencia turística de la provincia durante diferentes intervalos de tiempo".

El proyecto Comisarías Europeas se inició en 2008 en colaboración con Francia y se amplió en 2012 con Portugal; con Italia, en 2014; con Alemania, en 2020, y con Países Bajos, desde 2022. Cada año se han incorporado "nuevos desplazamientos" por "la buena acogida tanto en España como en el exterior", según la Policía, que ha apuntado que este año será el sexto en el que se llevará a cabo esta iniciativa en la provincia de Alicante.