El MARQ celebra mañana la Nit en Blanc con una jornada de puertas abiertas y actividades para toda la familia

El Museo Arqueológico de Alicante celebra mañana viernes, 17 de julio, ‘La Nite en Blanc’ con una jornada vespertina de puertas abiertas de 15:00 a 22:00 horas y con una programación de actividades para jóvenes y familias que incluye talleres de arqueología y visita teatralizada.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacado el compromiso de la institución provincial con la Nit en Blanc. “Los amantes de la cultura y la historia podrán disfrutar de una velada muy especial en torno a la arqueología, una cita ineludible en nuestro calendario veraniego con propuestas gratuitas y participativas, pensadas para toda la familia y encaminadas a descubrir patrimonio histórico más cercano”, ha matizado Navarro.

Las actividades dirigidas por la Unidad de Didáctica, Accesibilidad, Club Llumiq y Responsabilidad Social de la Fundación CV MARQ girarán en torno a la exposición temporal internacional “El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia”, inaugurada el pasado 29 de junio en el MARQ y por la que ya han pasado cerca de 6.000 visitantes, con talleres de arqueología, juego de pistas y visita teatralizada en los jardines del museo.

Bajo la premisa de descubrir, explorar y crear, la exposición "El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia" se convierte en el escenario de una tarde muy especial, donde grandes y pequeños podrán descubrir los conocimientos, las creencias y los secretos de las culturas indígenas colombianas a través de experiencias únicas.

Además, a las 19:00 horas en los jardines del MARQ está programada una visita teatralizada, con un recorrido lleno de historias, personajes y emociones para conocer la exposición desde una perspectiva diferente. También desde las 19:00 y hasta las 22:00 horas, el Juego de pistas "Los Guardianes del Universo" invitará a visitar la muestra resolviendo enigmas y superando desafíos.

Más tarde, de 20:00 a 21:00 horas los más pequeños podrán inspirarse en los símbolos, animales y saberes de las culturas indígenas colombianas para crear su propia obra y llevarse un recuerdo de esta noche tan especial.

Las actividades son gratuitas, previa inscripción en las taquillas del MARQ y hasta completar aforos.

Además de las salas permanentes del MARQ, el visitante podrá recorrer la muestra de los tesoros colombianos, con cerca de 300 piezas procedentes del Museo del Oro del Banco de la República de Colombia. Además de objetos arqueológicos, la exposición muestra creaciones de comunidades indígenas actuales, seleccionadas específicamente para la ocasión. Entre las piezas destacan máscaras, pendientes y pectorales, seres híbridos como los reconocidos humanos-murciélago o chamanes en vuelo.

Estos objetos son únicos y excepcionales por su diseño y maestría técnica, pero también por el importante papel que cumplieron para asegurar la preservación del mundo. Igualmente, relevantes son las creaciones en cerámica y piedra, de entre las que sobresale una amplia diversidad de figuras de plantas y animales, algunos amenazados hoy por la destrucción de sus ecosistemas.