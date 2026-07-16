El Gobierno y las comunidades autónomas abordarán este jueves el reparto de fondos para la acogida de menores migrantes no acompañados

El Gobierno y las comunidades autónomas abordarán este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el reparto de 35 millones de euros para la acogida de menores migrantes no acompañados que ha sido aprobado este martes en Consejo de Ministros.

Los tres principales puntos que tratarán el Ejecutivo y las autonomías serán:

- El proyecto para crear un registro central con información sobre los casos de violencia contra la infancia y la adolescencia.

- El acuerdo de distribución territorial del crédito destinado a la financiación en 2026 de la atención a migrantes no acompañados por importe de 35 millones de euros.

- Y la actualización sobre las actuaciones realizadas en el marco del proyecto Barnahus, un proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa que se implementó en estrecha colaboración entre el Ministerio de Juventud e Infancia que tiene como objetivo garantizar que todos los niños y las niñas víctimas de violencia, incluida la explotación sexual y el abuso sexual, se beneficien de una respuesta integral, amigable, multidisciplinar e interinstitucional en España.

En cuanto a los 35 millones para la infancia migrante, las comunidades autónomas de Canarias e Islas Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla, al verse "afectadas por una mayor presión migratoria", reciben una mayor asignación presupuestaria. En este caso, utilizando como criterio la tensión a la que están sometidos sus sistemas de acogida (en base a la capacidad ordinaria de los sistemas de cada uno de los territorios y el número de menores migrantes no acompañados que se encuentran en los mismos), el Gobierno transferirá a Canarias 4 millones de euros, a Islas Baleares 2 millones, a Ceuta 5,5 millones y a Melilla 4 millones de euros.

El resto de los 35 millones de euros se reparte proporcionalmente entre el resto de las comunidades autónomas, en base a la actual acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Las que más fondos recibirán serán: Andalucía (4 millones), Cataluña (3,65 millones), Comunidad de Madrid (3,63 millones) y Comunitat Valenciana (2,59 millones). Las que menos son: La Rioja (229.185 euros), Cantabria (236.422 euros) y Asturias (255.722 euros).

Con este crédito, el Gobierno de España apoya a los gobiernos autonómicos para que hagan frente a las necesidades derivadas de la atención inmediata y la acogida de los niños y adolescentes migrantes no acompañados Además, las comunidades y ciudades autónomas podrán hacer uso de esta transferencia para los gastos derivados de todas las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial a estos niños, niñas y adolescentes, incluida su escolarización, la inserción socio laboral y la inclusión social, bien en acogimiento residencial o en acogimiento familiar. Asimismo, estos fondos permitirán la ampliación de plazas del sistema.