Activan el servicio gratuito de transporte para facilitar el derecho a voto a las personas que lo necesiten por razones de edad o enfermedad

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana pone en marcha en colaboración con Cruz Roja un servicio gratuito de transporte para la jornada electoral del domingo 29 de noviembre, para facilitar el derecho a voto presencial a las personas que lo requieran. Esta iniciativa está orientada a la ciudadanía que necesite este transporte por razón de edad, enfermedad o por problemas de movilidad.

El servicio puede solicitarse desde el próximo lunes, día 9, hasta el 26 de noviembre a las 15.00 horas, llamando por teléfono a Cruz Roja, o bien, a través del correspondiente centro hospitalario de la red pública, en el caso de estar ingresado.

El teléfono único para solicitar el servicio es el 965918610 (24h de lunes a viernes) o bien a través del email eleccionescv@cruzroja.es

Durante la jornada electoral del 29 de noviembre (de 9 a 20h), voluntarios y voluntarias de Cruz Roja recogerán en el punto indicado a las personas que hayan solicitado el servicio, ya sea desde su centro hospitalario de ingreso, residencia o domicilio; las trasladarán a su colegio electoral, y las llevarán de vuelta al punto de recogida.

En este operativo participarán más de 50 asambleas locales de Cruz Roja en el conjunto de la Comunitat Valenciana y más de 100 personas voluntarias en las tres provincias. En cuanto a los vehículos, Cruz Roja pondrá a disposición en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, ambulancias, vehículos adaptados a movilidad reducida y otro tipo de transporte general, según la necesidad o capacidad de los demandantes.