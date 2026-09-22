La ACGCBCV recibe el Premio UEPAL por su contribución a la economía

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana (ACGCBCV) ha recibido este viernes el “premio al Fomento de la Economía Local», otorgado por UEPAL, la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante, durante la “8ª edición de los premios UEPAL” que se celebró en Elda (Alicante), en reconocimiento a su trayectoria y, especialmente, a la labor de promoción turística que desarrolla para posicionar el golf como uno de los principales atractivos turísticos del destino.

El premio supone un reconocimiento a los casi 35 años de trayectoria de la ACGCBCV y al conjunto de empresas y profesionales que integran el sector, así como a su contribución a la promoción exterior del destino y a la generación de riqueza y empleo en el territorio. La ceremonia estuvo presidida por el presidente de UEPAL, César Quintanilla, y numerosas autoridades como la Consellera de Turismo, Marian Cano, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez o el Conseller de Economía de la Generalitat, José Antonio Rovira, que entregó en premio a la ACGCBCV.

Por parte de la ACGCBCV recogieron el premio su presidente, Salvador Lucas, y su secretario general, Angel Llopes, que agradecieron a UEPAL el reconocimiento, destacando que “supone un estímulo para continuar trabajando en la promoción del golf y en la generación de oportunidades para nuestro territorio», en palabras de Lucas y aprovecharon para rendir un homenaje a los fundadores de la Asociación, Juan Miguel Buendía y Juan de la Cuadra, representado por su hija Eva de la Cuadra, que “fueron los que tuvieron el mérito al tener la visión de fundar esta asociación hace 35 años cuando no había ninguna en España”, en palabras de Llopes.

Fundada en 1992, la ACGCBCV es pionera en el sector y la más antigua de España, con origen en la Costa Blanca y reuniendo en un principio a unos pocos campos de golf de la provincia de Alicante se ha convertido, más de tres décadas después, en una organización con ámbito de actuación en toda la Comunitat Valenciana y con 140 empresas afiliadas; 27 campos de golf, 63 hoteles y empresas de alojamiento, 17 restaurantes y numerosas empresas de servicios complementarios vinculados al turismo, lo que refleja la amplitud y diversidad de un sector que genera actividad y riqueza en múltiples ámbitos de la economía.

El turismo de golf constituye un importante motor económico para la región según los datos del último estudio de impacto económico realizado por la Cámara de Comercio, generando 918 millones de euros de impacto económico anual y más de 10.000 puestos de trabajo.

La ACGCBCV es también una referencia a nivel internacional, donde lleva más de 3 décadas promocionando la Costa Blanca y la C. Valenciana en los más importantes mercados internacionales emisores de turistas de golf. El turismo de golf está considerado como estratégico para cualquier destino turístico, al atraer a un turista de mayor poder adquisitivo fuera de los meses de verano, contribuyendo así a desestacionalizar la oferta.