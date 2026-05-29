Abierta la convocatoria de la IX edición de los Premios Mares Circulares Coca-Cola

La IX edición de los Premios Mares Circulares Coca-Cola ya ha abierto su convocatoria para reconocer e impulsar proyectos científicos y empresariales centrados en la conservación de mares y océanos.

Estos galardones, coordinados por la Asociación Chelonia, premian iniciativas innovadoras que aporten soluciones frente a los grandes retos medioambientales actuales relacionados con el entorno marino y acuático.

La convocatoria está dirigida a proyectos científicos, de investigación y propuestas empresariales vinculadas a ámbitos como la ecoinnovación, la economía circular, la conservación de la biodiversidad marina y acuática o la mitigación del cambio climático.

Cada una de las modalidades contará con un premio de 10.000 euros destinados a seguir desarrollando iniciativas que contribuyan a la protección y conservación de los ecosistemas marinos.

Desde la organización destacan la importancia de la difusión y la colaboración de entidades, profesionales y colectivos para seguir ampliando el alcance de la convocatoria y fomentar la participación. En la pasada edición se recibieron 32 proyectos de investigación y empresariales, una cifra que esperan superar en 2026.

Las personas, empresas y entidades interesadas podrán presentar sus candidaturas hasta el próximo 9 de octubre.

Los Premios Mares Circulares Coca-Cola se han consolidado como una plataforma de apoyo al talento, la innovación y la sostenibilidad, promoviendo proyectos capaces de generar un impacto positivo en la protección de mares y océanos.