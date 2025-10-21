Tony Fábrega, formador de Level UP. Del anuncio a la venta: el embudo simple paso a paso

1) El embudo en 5 pasos (qué poner y qué medir)
1) Anuncio
Qué poner: 1 promesa concreta + 1 imagen/vídeo real + 1 llamada a la acción (CTA).
Número: clics / impresiones = CTR.
Objetivo de arranque: CTR ≥ 1% (si estás en local y segmentado, aspira a 1,5–2%).
2) Página (landing o ficha)
Qué poner: fotos reales, precio/condiciones claras, 1 botón principal (no 5), beneficios en 3 balas.
Número: contactos / visitas = % que escriben.
Objetivo de arranque:≥10–30% según sector (servicio local, más alto; e-commerce, mira add-to-cart).
3) Contacto
Qué poner: WhatsApp o formulario corto (3 datos) y respuesta rápida (en horario).
Número: citas o carritos / contactos = % que pasan a compra.
Objetivo de arranque:30–60% si es servicio con cita; 50–80% de carritos que llegan a checkout si es tienda.
4) Venta
Qué poner: guion claro, prueba (foto/caso/demo), opciones “Bueno / Mejor”, y fecha.
Número: ventas / citas o ventas / carritos = tasa de cierre/compra.
Objetivo de arranque: servicios con cita 40–70%; e-commerce conversión final 1–3% (depende de tráfico).
5) Seguimiento
Qué poner: gracias + tip útil + oferta/pack siguiente + petición de reseña/referral.
Número: repetición a 7/30 días, reseñas, referidos.
Objetivo de arranque: repetición 7–30 días 5–20% según ciclo; reseñas ≥10% de clientes.
Regla de oro: si sube el número del paso 1 pero el del paso 2 no, el problema no es el anuncio, es la página. Si la página convierte y la venta no, es tu guion/objeciones. Si compran y no vuelven, es el seguimiento/experiencia.
2) 4 ejemplos listos (de la emisión)
A) Clases de baile
Anuncio: vídeo 10 s con 2 pasos y horarios claros.
Página: fotos reales del salón, precio simple, botón “Reserva clase de prueba”.
Contacto: WhatsApp con mensaje preescrito (auto-texto).
Venta: clase de prueba con lista “qué llevar” (zapatillas, agua).
Seguimiento: gracias + grupos y plazas disponibles.
Números por fase: CTR anuncio → % que escriben → % que reservan → % que se apuntan → % que repiten.
B) Carpintería metálica
Anuncio: “Barandillas y puertas a medida en tu zona”.
Página:3 precios guía + galería antes/después.
Contacto: formulario corto (nombre, teléfono, ancho/alto).
Venta: presupuesto cara a cara con dibujo.
Seguimiento: llamada a 7 días.
Números: visitas → formularios → citas → obras.
C) Tienda online de papelería
Anuncio: set “vuelta al cole” con foto atractiva.
Página: pack con lista clara, envíos y devoluciones.
Contacto: chat/email rápido.
Venta: checkout simple, 2–3 pasos.
Seguimiento: email de gracias + cupón recambio.
Números: CTR → % carrito → % compra → repetición a 30 días.
D) Clínica de podología
Anuncio: “¿Dolor al caminar? Estudio de pisada en 30’”.
Página: fotos del procedimiento, precio, botón “Pide tu estudio”.
Contacto: llamada o WhatsApp directo.
Venta: evaluación + plan explicado simple.
Seguimiento: mensaje a 10 días (ver mejora) + plantilla si aplica.
Números: % que piden cita → % que aceptan plan → % que vuelven a revisión.
3) Diagnóstico rápido (si pasa X, toca Y)
Muchos clics → pocos contactos: la página no convence (fotos genéricas, precio oculto, CTA floja, lenta).
Contactan → no compran: revisa guion/objeciones (tiempo/dinero/confianza), añade prueba y “Bueno/Mejor”.
Compran → no repiten:seguimiento pobre (sin gracias, sin tip, sin pack siguiente, sin reseña).
Todo bajo desde el anuncio: mal encaje (promesa confusa o público mal elegido).
4) Plantillas rápidas (copiar/pegar)
4.1 — Mapa A4 del embudo (para imprimir)
EMBUDO SIMPLE — Negocio: ____________ Semana: ___/___
1) ANUNCIO → 2) PÁGINA → 3) CONTACTO → 4) VENTA → 5) SEGUIMIENTO
CTR: ____% % a contacto: ____% % a cita/checkout: ____% Cierre: ____% Repetición 30d: ____%
CUELLO DE BOTELLA (elige 1): [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
CAMBIO DE ESTA SEMANA (solo 1): ________________________________________________
DUEÑO: ______________ FECHA: ___/___ MÉTRICA ESPERADA: _______________________
4.2 — WhatsApp de contacto (servicios)
Hola, soy [Nombre] de [Negocio]. Te dejo el enlace para reservar [prueba/consulta] y
la lista de “qué llevar”. Si prefieres, te llamo 10’ [día/hora]. ¡Nos vemos!
4.3 — Email de seguimiento (post-venta)
Asunto: ¡Gracias! 3 cosas para aprovechar mejor tu [servicio/producto]
1) Tip útil de 30 segundos: [frase].
2) Próximo paso: [pack siguiente / revisión a X días].
3) ¿Nos dejas reseña? Nos ayudas mucho: [QR/enlace].
4.4 — Carta “Bueno / Mejor” (para venta)
BUENO — Logras [resultado] con:
• [Ítem 1] • [Ítem 2] • [Ítem 3]
MEJOR — Lo de “BUENO” +:
• [X que alarga/mejora] • Prueba: [foto/demo] • Revisión: [fecha]
¿Con cuál prefieres empezar?
5) Objetivos de arranque por fase (guía orientativa)
Anuncio: CTR ≥ 1–2%.
Página → Contacto: 10–30% (servicio local) | add-to-cart 5–10% (tienda).
Contacto → Venta: 30–60% (servicios) | checkout completion 50–80% (de los carritos).
Seguimiento: repetición 7–30 días 5–20%; reseñas ≥10%.
Nota: No compares con gigantes; compárate contigo. Mejora una fase por semana.
6) Plan 48 horas (acción)
Día 1 (45’): Dibuja tus 5 pasos y escribe 1 objetivo por fase. Elige un cuello de botella.
Día 2 (60’): Haz 1 cambio en esa fase (ej.: botón claro, fotos reales, guion con prueba, email de gracias).
Día 7 (15’): Mira números antes/después. Si mejora, estandariza; si no, prueba otro cambio (solo uno).
Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y reserva tu plaza en la conferencia gratuita y presencial en Alicante donde te hablamos de esto y mucho más.