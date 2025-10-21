CONSEJOS PARA PYMES Y EMPRESAS

Tony Fábrega, formador de Level UP. Del anuncio a la venta: el embudo simple paso a paso

Idea clave: El camino de un cliente tiene 5 pasos: Anuncio → Página → Contacto → Venta → Seguimiento. A cada paso le ponemos un número. Así vemos dónde arreglar primero.

Alicante

Tony Fábrega, formador de Level UP, nos ofrece sus píldora, del anuncio a la venta: el embudo simple paso a paso

1) El embudo en 5 pasos (qué poner y qué medir)

1) Anuncio

Qué poner: 1 promesa concreta + 1 imagen/vídeo real + 1 llamada a la acción (CTA).

Número: clics / impresiones = CTR.

Objetivo de arranque: CTR ≥ 1% (si estás en local y segmentado, aspira a 1,5–2%).

2) Página (landing o ficha)

Qué poner: fotos reales, precio/condiciones claras, 1 botón principal (no 5), beneficios en 3 balas.

Número: contactos / visitas = % que escriben.

Objetivo de arranque:≥10–30% según sector (servicio local, más alto; e-commerce, mira add-to-cart).

3) Contacto

Qué poner: WhatsApp o formulario corto (3 datos) y respuesta rápida (en horario).

Número: citas o carritos / contactos = % que pasan a compra.

Objetivo de arranque:30–60% si es servicio con cita; 50–80% de carritos que llegan a checkout si es tienda.

4) Venta

Qué poner: guion claro, prueba (foto/caso/demo), opciones “Bueno / Mejor”, y fecha.

Número: ventas / citas o ventas / carritos = tasa de cierre/compra.

Objetivo de arranque: servicios con cita 40–70%; e-commerce conversión final 1–3% (depende de tráfico).

5) Seguimiento

Qué poner: gracias + tip útil + oferta/pack siguiente + petición de reseña/referral.

Número: repetición a 7/30 días, reseñas, referidos.

Objetivo de arranque: repetición 7–30 días 5–20% según ciclo; reseñas ≥10% de clientes.

Regla de oro: si sube el número del paso 1 pero el del paso 2 no, el problema no es el anuncio, es la página. Si la página convierte y la venta no, es tu guion/objeciones. Si compran y no vuelven, es el seguimiento/experiencia.

2) 4 ejemplos listos (de la emisión)

A) Clases de baile

Anuncio: vídeo 10 s con 2 pasos y horarios claros.

Página: fotos reales del salón, precio simple, botón “Reserva clase de prueba”.

Contacto: WhatsApp con mensaje preescrito (auto-texto).

Venta: clase de prueba con lista “qué llevar” (zapatillas, agua).

Seguimiento: gracias + grupos y plazas disponibles.

Números por fase: CTR anuncio → % que escriben → % que reservan → % que se apuntan → % que repiten.

B) Carpintería metálica

Anuncio: “Barandillas y puertas a medida en tu zona”.

Página:3 precios guía + galería antes/después.

Contacto: formulario corto (nombre, teléfono, ancho/alto).

Venta: presupuesto cara a cara con dibujo.

Seguimiento: llamada a 7 días.

Números: visitas → formularios → citas → obras.

C) Tienda online de papelería

Anuncio: set “vuelta al cole” con foto atractiva.

Página: pack con lista clara, envíos y devoluciones.

Contacto: chat/email rápido.

Venta: checkout simple, 2–3 pasos.

Seguimiento: email de gracias + cupón recambio.

Números: CTR → % carrito → % compra → repetición a 30 días.

D) Clínica de podología

Anuncio: “¿Dolor al caminar? Estudio de pisada en 30’”.

Página: fotos del procedimiento, precio, botón “Pide tu estudio”.

Contacto: llamada o WhatsApp directo.

Venta: evaluación + plan explicado simple.

Seguimiento: mensaje a 10 días (ver mejora) + plantilla si aplica.

Números: % que piden cita → % que aceptan plan → % que vuelven a revisión.

3) Diagnóstico rápido (si pasa X, toca Y)

Muchos clics → pocos contactos: la página no convence (fotos genéricas, precio oculto, CTA floja, lenta).

Contactan → no compran: revisa guion/objeciones (tiempo/dinero/confianza), añade prueba y “Bueno/Mejor”.

Compran → no repiten:seguimiento pobre (sin gracias, sin tip, sin pack siguiente, sin reseña).

Todo bajo desde el anuncio: mal encaje (promesa confusa o público mal elegido).

4) Plantillas rápidas (copiar/pegar)

4.1 — Mapa A4 del embudo (para imprimir)

EMBUDO SIMPLE — Negocio: ____________ Semana: ___/___

1) ANUNCIO → 2) PÁGINA → 3) CONTACTO → 4) VENTA → 5) SEGUIMIENTO

CTR: ____% % a contacto: ____% % a cita/checkout: ____% Cierre: ____% Repetición 30d: ____%

CUELLO DE BOTELLA (elige 1): [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5

CAMBIO DE ESTA SEMANA (solo 1): ________________________________________________

DUEÑO: ______________ FECHA: ___/___ MÉTRICA ESPERADA: _______________________

4.2 — WhatsApp de contacto (servicios)

Hola, soy [Nombre] de [Negocio]. Te dejo el enlace para reservar [prueba/consulta] y

la lista de “qué llevar”. Si prefieres, te llamo 10’ [día/hora]. ¡Nos vemos!

4.3 — Email de seguimiento (post-venta)

Asunto: ¡Gracias! 3 cosas para aprovechar mejor tu [servicio/producto]

1) Tip útil de 30 segundos: [frase].

2) Próximo paso: [pack siguiente / revisión a X días].

3) ¿Nos dejas reseña? Nos ayudas mucho: [QR/enlace].

4.4 — Carta “Bueno / Mejor” (para venta)

BUENO — Logras [resultado] con:

• [Ítem 1] • [Ítem 2] • [Ítem 3]

MEJOR — Lo de “BUENO” +:

• [X que alarga/mejora] • Prueba: [foto/demo] • Revisión: [fecha]

¿Con cuál prefieres empezar?

5) Objetivos de arranque por fase (guía orientativa)

Anuncio: CTR ≥ 1–2%.

Página → Contacto: 10–30% (servicio local) | add-to-cart 5–10% (tienda).

Contacto → Venta: 30–60% (servicios) | checkout completion 50–80% (de los carritos).

Seguimiento: repetición 7–30 días 5–20%; reseñas ≥10%.

Nota: No compares con gigantes; compárate contigo. Mejora una fase por semana.

6) Plan 48 horas (acción)

Día 1 (45’): Dibuja tus 5 pasos y escribe 1 objetivo por fase. Elige un cuello de botella.

Día 2 (60’): Haz 1 cambio en esa fase (ej.: botón claro, fotos reales, guion con prueba, email de gracias).

Día 7 (15’): Mira números antes/después. Si mejora, estandariza; si no, prueba otro cambio (solo uno).

Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y reserva tu plaza en la conferencia gratuita y presencial en Alicante donde te hablamos de esto y mucho más.

