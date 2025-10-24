Tony Fábrega, formador de Level UP: Acción vs. perfeccionismo

1) El método “90 minutos, un trozo terminado”
Una mini meta concreta (ej.: “página publicada”, “lista impresa”, “menú en el mostrador”).
Un bloque de tiempo de 90 minutos (sin móvil, con temporizador).
Un final claro: hecho / no hecho. Si no llegas, reprogramas al día siguiente.
Cómo suena “terminado” (ejemplos sencillos):
Publicado: está online y alguien ya lo puede ver.
Impreso: está en papel y se puede usar hoy.
Listo en mostrador: clientes lo ven y lo usan.
2) 5 casos reales (de la emisión) para copiar hoy
1) Food truck
Meta 90’: Diseñar carta corta (8 platos, precios redondos).
Hecho: Imprimir en A4 y plastificar.
Mejora después: Fotos bonitas, diseño pro.
Frase guía: “Hoy vendo con una carta clara; el diseño chulo vendrá luego.”
2) Fotógrafa
Meta 90’: Subir una landing simple (9 fotos, 3 packs, WhatsApp).
Hecho: Empiezas a recibir consultas hoy.
Mejora después: Blog, SEO, galería completa.
Frase: “Primero abrir la puerta; luego decorar.”
3) Taller textil
Meta 90’: Publicar 3 productos con precio y entrega en redes.
Hecho: Recoger pedidos por mensaje.
Mejora después: Tienda online completa.
Frase: “Vendo con lo que tengo; la web grande va después.”
4) Gimnasio
Meta 90’: Montar una clase de prueba (6 plazas, cartel, horario).
Hecho: Abrir inscripciones hoy.
Mejora después: Sistema de reservas.
Frase: “Primero gente en sala; luego software.”
5) Peluquería
Meta 90’: Crear 2 packs (corte+tratamiento / color+brillo) con hoja explicativa.
Hecho: Ofrecer desde ya.
Mejora después: Fotos antes/después y reseñas.
Frase: “Paquetes claros hoy; pruebas y fotos mañana.”
3) Evitar chapuzas (sin caer en la trampa del perfeccionismo)
Define “listo” antes de empezar (1 frase).
Recorta alcance, no calidad (ej.: 8 platos bien escritos, no 20 a medias).
Usa plantillas (menos tiempo en formato, más en contenido).
Deja “mejoras después” anotadas (pila de mejoras) y no las toques en el bloque.
4) El error no muerde: falla rápido, aprende rápido
El error es información: “así no”.
Ajusta una cosa y repite (mensaje, orden, foto, precio).
Lo único que no enseña es no hacer nada.
Truco emocional: cuando te dé pereza, repite: “solo 5 minutos”. Empiezas, y el resto fluye.
5) Rutina “anti-perfeccionismo” (paso a paso)
Antes (3’):
Escribe la meta (una línea).
Quita móvil y abre temporizador 90:00.
Durante (90’):
Trabaja solo eso. Si aparece otra idea → a la lista “después”.
Después (2’):
Marca: Hecho / No hecho.
Si “no”: reprograma mañana misma hora.
Si “sí”: publica / imprime / muestra (que exista en el mundo).
6) Plantillas rápidas (copia y pega)
6.1 — Tarjeta de mini meta (para tu mesa)
META 90’ (una frase): _______________________________________________
Cómo se ve “listo”: _________________________________________________
Bloque: 90:00 ( ) Móvil fuera ( ) Temporizador ON
HECHO / NO HECHO: _________
Próxima mejora (si aplica, NO hoy): __________________________________
6.2 — Lista “mejoras después” (no tocar en el bloque)
• Fotos pro de carta
• Diseño web final
• Galería completa
• Sistema reservas
• Fotos antes/después + reseñas
6.3 — Registro de mini victorias (visibles)
Día: ___/___ META: ____________________ Estado: [ ] Hecho [ ] No
Prueba de que existe (link/foto): _________________________________
Aprendizaje (1 línea): ____________________________________________
6.4 — Nota de pared (recordatorio del equipo)
HECHO HOY > PERFECTO NUNCA
• 1 mini meta
• 90 minutos
• Hecho/No hecho
• Publica o imprime
7) Indicadores simples (10 min/semana)
Bloques de 90’ realizados (nº/semana).
Entregables publicados (links/fotos).
Tiempo a primera venta/consulta tras cada entregable.
% metas “Hechas” vs. “No hechas”.
Aprendizajes (3 balas semanales).
8) Plan 48 horas (acción)
Hoy (5’): elige 1 mini meta de impacto (algo visible para clientes).
Hoy (90’): hazla sin móvil y publica/imprime.
Mañana (5’): elige la siguiente; si ayer no salió, repite el bloque.
Fin de semana (10’): mira tus mini victorias y anota 1 mejora para la próxima.
Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y reserva tu plaza en la conferencia gratuita y presencial en Alicante donde te hablamos de esto y mucho más.