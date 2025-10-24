CONSEJOS PARA PYMES

Tony Fábrega, formador de Level UP: Acción vs. perfeccionismo

Para quién: pymes y autónomos que quieren avanzar hoy, sin esperar a “lo perfecto”.

Idea clave:Hecho hoy > perfecto nunca. Lo perfecto no paga facturas; lo hecho sí.

1) El método “90 minutos, un trozo terminado”

Una mini meta concreta (ej.: “página publicada”, “lista impresa”, “menú en el mostrador”).

Un bloque de tiempo de 90 minutos (sin móvil, con temporizador).

Un final claro: hecho / no hecho. Si no llegas, reprogramas al día siguiente.

Cómo suena “terminado” (ejemplos sencillos):

Publicado: está online y alguien ya lo puede ver.

Impreso: está en papel y se puede usar hoy.

Listo en mostrador: clientes lo ven y lo usan.

2) 5 casos reales (de la emisión) para copiar hoy

1) Food truck

Meta 90’: Diseñar carta corta (8 platos, precios redondos).

Hecho: Imprimir en A4 y plastificar.

Mejora después: Fotos bonitas, diseño pro.

Frase guía: “Hoy vendo con una carta clara; el diseño chulo vendrá luego.”

2) Fotógrafa

Meta 90’: Subir una landing simple (9 fotos, 3 packs, WhatsApp).

Hecho: Empiezas a recibir consultas hoy.

Mejora después: Blog, SEO, galería completa.

Frase: “Primero abrir la puerta; luego decorar.”

3) Taller textil

Meta 90’: Publicar 3 productos con precio y entrega en redes.

Hecho: Recoger pedidos por mensaje.

Mejora después: Tienda online completa.

Frase: “Vendo con lo que tengo; la web grande va después.”

4) Gimnasio

Meta 90’: Montar una clase de prueba (6 plazas, cartel, horario).

Hecho: Abrir inscripciones hoy.

Mejora después: Sistema de reservas.

Frase: “Primero gente en sala; luego software.”

5) Peluquería

Meta 90’: Crear 2 packs (corte+tratamiento / color+brillo) con hoja explicativa.

Hecho: Ofrecer desde ya.

Mejora después: Fotos antes/después y reseñas.

Frase: “Paquetes claros hoy; pruebas y fotos mañana.”

3) Evitar chapuzas (sin caer en la trampa del perfeccionismo)

Define “listo” antes de empezar (1 frase).

Recorta alcance, no calidad (ej.: 8 platos bien escritos, no 20 a medias).

Usa plantillas (menos tiempo en formato, más en contenido).

Deja “mejoras después” anotadas (pila de mejoras) y no las toques en el bloque.

4) El error no muerde: falla rápido, aprende rápido

El error es información: “así no”.

Ajusta una cosa y repite (mensaje, orden, foto, precio).

Lo único que no enseña es no hacer nada.

Truco emocional: cuando te dé pereza, repite: “solo 5 minutos”. Empiezas, y el resto fluye.

5) Rutina “anti-perfeccionismo” (paso a paso)

Antes (3’):

Escribe la meta (una línea).

Quita móvil y abre temporizador 90:00.

Durante (90’):

Trabaja solo eso. Si aparece otra idea → a la lista “después”.

Después (2’):

Marca: Hecho / No hecho.

Si “no”: reprograma mañana misma hora.

Si “sí”: publica / imprime / muestra (que exista en el mundo).

6) Plantillas rápidas (copia y pega)

6.1 — Tarjeta de mini meta (para tu mesa)

META 90’ (una frase): _______________________________________________

Cómo se ve “listo”: _________________________________________________

Bloque: 90:00 ( ) Móvil fuera ( ) Temporizador ON

HECHO / NO HECHO: _________

Próxima mejora (si aplica, NO hoy): __________________________________

6.2 — Lista “mejoras después” (no tocar en el bloque)

• Fotos pro de carta

• Diseño web final

• Galería completa

• Sistema reservas

• Fotos antes/después + reseñas

6.3 — Registro de mini victorias (visibles)

Día: ___/___ META: ____________________ Estado: [ ] Hecho [ ] No

Prueba de que existe (link/foto): _________________________________

Aprendizaje (1 línea): ____________________________________________

6.4 — Nota de pared (recordatorio del equipo)

HECHO HOY > PERFECTO NUNCA

• 1 mini meta

• 90 minutos

• Hecho/No hecho

• Publica o imprime

7) Indicadores simples (10 min/semana)

Bloques de 90’ realizados (nº/semana).

Entregables publicados (links/fotos).

Tiempo a primera venta/consulta tras cada entregable.

% metas “Hechas” vs. “No hechas”.

Aprendizajes (3 balas semanales).

8) Plan 48 horas (acción)

Hoy (5’): elige 1 mini meta de impacto (algo visible para clientes).

Hoy (90’): hazla sin móvil y publica/imprime.

Mañana (5’): elige la siguiente; si ayer no salió, repite el bloque.

Fin de semana (10’): mira tus mini victorias y anota 1 mejora para la próxima.

Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y reserva tu plaza en la conferencia gratuita y presencial en Alicante donde te hablamos de esto y mucho más.

