HLA Vistahermosa Alicante impulsa la humanización en el tratamiento del cáncer de mama

Hoy, en Más de Uno Alicante, nos hemos trasladado hasta HLA Vistahermosa, concretamente a su centro V77, donde desde 2024 se encuentra la Unidad de Mama. Con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, que se conmemora este 19 de octubre, hemos querido conocer las novedades que implementa la unidad para el tratamiento de una enfermedad cada vez más prevalente y que afecta a edades más tempranas.

Entre las innovaciones, destaca la incorporación del Dr. Lorenzo Rabadán como responsable de la unidad. Además, la Unidad de Mama apuesta por un enfoque integral, que combina asistencia médica, apoyo psicológico, fisioterapia, nutrición, análisis genético y, sobre todo, un acompañamiento humano del equipo médico durante todo el proceso.

Durante el programa hablamos con la doctora Concha Giner, directora médica de HLA Vistahermosa; con el doctor Lorenzo Rabadán, responsable de la Unidad de Mama; con la doctora Débora Labios, responsable de ginecología y obstetricia; con el doctor Antonio Urbano, genetista clínico y director de tecnología de Nuuma Genetics; con Raquel Escortell, nutricionista; y con Cristina Pascual, fisioterapeuta especializada en oncología, suelo pélvico y deporte.

Además, contamos con el emotivo testimonio de dos pacientes que han pasado por la unidad: Presen, que ya ha finalizado su tratamiento, y Fátima, que se encuentra actualmente en la fase final de su tratamiento.