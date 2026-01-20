La FAPA Gabriel Miró insta a cumplir con el Decreto de Convivencia que regula los derechos y deberes de toda la comunidad educativa

La secretaria general de la FAPA Gabriel Miró y presidenta de COVAPA, Sonia Terrero, ha señalado en Más de uno Alicante que las federaciones de familias siguen muy de cerca el día a día en los centros educativos de la provincia. Terrero ha recordado que entre los derechos fundamentales del alumnado se encuentran recibir una educación de calidad y desarrollarse en un entorno basado en el respeto, aspectos que deben garantizarse tanto desde la administración como desde toda la comunidad educativa.

En este sentido, ha explicado que uno de los asuntos que más preocupa a las familias es la climatización de las aulas. La FAPA Gabriel Miró mantiene la vigilancia sobre el programa impulsado por la Conselleria para mejorar las condiciones térmicas en los centros, con el objetivo de evitar que el alumnado pase frío en invierno o sufra altas temperaturas durante los meses de calor, una situación que incide directamente en el bienestar y el rendimiento académico.

De cara al segundo trimestre del curso, Terrero ha destacado que otro de los principales objetivos es comprobar que se cumplen las normas de convivencia en los centros educativos, asegurando un clima de respeto, la prevención de conflictos y la aplicación de sanciones ante conductas disruptivas cuando sea necesario. En este marco, la FAPA Gabriel Miró ha instado a cumplir el Decreto de Convivencia, que regula los derechos y deberes de alumnado, profesorado y familias, y que considera una herramienta clave para garantizar entornos escolares seguros y respetuosos.