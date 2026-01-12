Pedro Espadero se sincera con Miguel Noguera en Más de uno Alicante y le cuenta sus proyectos para este 2026

La mañana en Más de uno Alicante ha venido hoy con pólvora… pero de la buena. Pedro Espadero, constructor de Hogueras y experto en levantar monumentos, se ha pasado por los micrófonos del programa para demostrar que, además de saber manejar el cartón, la madera y la crítica festera, también domina el arte de la palabra y la sonrisa.

La visita no ha venido sola. A su lado, Miguel Noguera, colaborador de El ojo crítico, quien con su ironía, picaresca y humor inteligente ha logrado que la charla fluyera entre risas, anécdotas y algún que otro dardo envuelto en papel de celofán. El resultado: un ambiente distendido, cercano y muy reconocible para los oyentes, de esos que hacen que el tiempo de radio pase volando.

Durante la conversación, Pedro Espadero ha repasado proyectos profesionales y personales, con naturalidad. Con humor y mano izquierda, ha ido sorteando preguntas, entrando al trapo cuando tocaba y sin esquivar polémicas cuando el tema lo pedía. Porque si algo ha dejado claro es que, igual que en las Hogueras, prefiere afrontar el fuego de cara antes que quedarse en cenizas.

Miguel Noguera, siempre atento, ha sabido tensar la cuerda lo justo para provocar respuestas ingeniosas y momentos cómplices, mientras Luz Sigüenza ponía orden, o lo intentaba, entre risas. Una conversación viva, de las que se disfrutan tanto dentro como fuera del estudio.