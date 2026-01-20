Historia, exilio y supervivencia en una novela imprescindible del autor Obdulio López

Toledo, 29 de abril de 1492. Los Reyes Católicos publican el edicto de expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y León. La conmoción es total: conversión o exilio. Abandonar casas, tierras y recuerdos; malvender una vida entera para salvar la libertad.

Entre los expulsados están Ehud y Ariel, dos hermanos juglares que se ven obligados a unirse a la caravana que parte de Toledo rumbo al puerto de Cartagena, última esperanza antes del destierro definitivo.

El viaje se convierte en una pesadilla. Viejas carretas, animales exhaustos, frío, nieve y el miedo constante acompañan a los exiliados en un camino interminable.

Pero la tragedia golpea con especial crueldad cuando Ariel es atacado por un soldado del despiadado conde de Alcántara al intentar proteger a un muchacho. En un acto desesperado, Ehud se lanza desde la carreta y mata al agresor.

Desde ese instante, su destino queda sellado. Perseguido sin descanso, Ehud roba un caballo y huye junto al joven hacia lo desconocido, sabiendo que las huestes del conde no cejarán hasta darles caza.

Una huida marcada por la injusticia, la supervivencia y la sed de venganza, en uno de los episodios más oscuros de nuestra historia.