Pepe Llorca, entre risas y confidencias, en su paso por Más de uno Alicante junto a Miguel Noguera

Pepe Llorca ha visitado Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, donde le esperaba Miguel Noguera para pasar un rato divertido en el espacio Ojo Crítico. Noguera y Llorca, que además colaboran juntos en un programa de 12TV, han mostrado su complicidad a través de las ondas, entre risas y anécdotas.

Durante la entrevista, Llorca ha repasado sus más de 40 años de trayectoria en los medios, su experiencia al frente de residencias de mayores, su paso por las Hogueras y también su faceta más personal como padre de familia numerosa, mostrando un lado cercano y humano.

El encuentro no solo ha dejado momentos de humor, sino también una clara muestra de química y camaradería entre los tres profesionales de la comunicación.