Carlos Baño insta al Ayuntamiento de Alicante a resolver ya las obras de la Cámara en Panoramis: los empresarios quieren soluciones, no conflictos

Hoy en Más de uno Alicante, hemos hablado con el presidente de la Cámara y el vicepresidente, Jesús Navarro, quienes no entienden que se esté primando por parte del ayuntamiento, los enfrentamientos personales frente a las necesidades del tejido empresarial de Alicante.

Por su parte Navarro ha asegurado que en esta situación se ha incorporado un nuevo actor que lejos de solucionar el conflicto ha sumado más desavenencias: el puerto de Alicante.

Aseguran rotundamente que el ayuntamiento dispone de todos los documentos requeridos respecto al criterio técnico. Ante dicha aportación del ente cameral, el ayuntamiento ha respondido de forma directa hace dos días, mientras que ya lo había hecho ante determinado medio de comunicación en días pasados. Ante esta situación no comprenden el interés que puede haber de enredar más un proyecto necesario para el empresariado volcado en la formación y profesionalización de los trabajadores para convertir a las empresas en más competitivas.

Durante la entrevista ambos dirigentes han sido muy duros con el ayuntamiento y en particular con Luis Barcala quien aseguran, ha perdido el contacto con las necesidades de los ciudadanos de Alicante.