Hotel Hospes Amérigo celebra la Navidad con propuestas gastronómicas y maridajes de inspiración local

La Navidad es tiempo de encuentros, de brindis y de saborear lo nuestro. Y en Alicante, pocos espacios combinan tan bien tradición, producto local y una experiencia cuidada al detalle.

Hoy nos acompaña Francisco Capó, director de Hotel Hospes Amérigo, un referente en la ciudad que esta Navidad pone el acento en diversas propuestas muy especiales.

En Más de Uno Alicante hemos recorrido las distintas experiencias que el hotel ofrece tanto a quienes se alojan en sus habitaciones como a quienes desean disfrutar de su gastronomía sin necesidad de pernoctar. Su ubicación privilegiada, junto al Ayuntamiento y plenamente integrado en la vida del centro histórico, convierte al Hospes Amérigo en un punto de encuentro habitual para visitantes y alicantinos que buscan un entorno selecto para sus celebraciones, especialmente en estas fechas navideñas.