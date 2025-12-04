CON LUZ SIGÜENZA

Alicante da un salto definitivo hacia la movilidad inteligente con su nueva plataforma ‘Alicante se mueve’

La web y la app ofrecen información en tiempo real sobre velocidad, densidad, congestióny puntualidad del transporte para ayudar al usuario a elegir el mejor itinerario

Luz Sigüenza

Alicante |

Alicante se mueve

En Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hoy hemos hablamos con los concejales Carlos de Juan, de Movilidad Urbana, y Toño Peral, de Innovación, sobre la puesta en marcha de Alicante se mueve, la nueva plataforma digital disponible en web y app que unifica toda la información de tráfico y transporte en tiempo real. Gracias a un sistema con más de 300 cámaras, sensores y datos de movilidad avanzada, los usuarios pueden consultar la situación del tráfico, la ocupación de los parkings municipales, los tiempos de paso de autobuses urbanos e interurbanos, así como incidencias o eventos que puedan afectar a sus desplazamientos.

La herramienta, presentada por los concejales Carlos de Juan y Toño Peral, integra indicadores como velocidad, densidad, congestión, tiempos de recorrido o puntualidad del transporte, permitiendo al ciudadano anticiparse y elegir el mejor itinerario en cada momento. Además, forma parte del programa Smart City del Ayuntamiento y utiliza tecnologías de Big Data, geolocalización e inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones y optimizar la movilidad urbana.

En las próximas semanas, la plataforma incorporará también los indicadores de la Zona de Bajas Emisiones y datos ambientales, ampliando aún más su utilidad. Con una inversión cercana a los 3 millones de euros, cofinanciados por fondos FEDER, Alicante se mueve se consolida como una de las iniciativas de movilidad inteligente municipal más avanzadas del país.

