Alicante da un salto definitivo hacia la movilidad inteligente con su nueva plataforma ‘Alicante se mueve’

En Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hoy hemos hablamos con los concejales Carlos de Juan, de Movilidad Urbana, y Toño Peral, de Innovación, sobre la puesta en marcha de Alicante se mueve, la nueva plataforma digital disponible en web y app que unifica toda la información de tráfico y transporte en tiempo real. Gracias a un sistema con más de 300 cámaras, sensores y datos de movilidad avanzada, los usuarios pueden consultar la situación del tráfico, la ocupación de los parkings municipales, los tiempos de paso de autobuses urbanos e interurbanos, así como incidencias o eventos que puedan afectar a sus desplazamientos.

La herramienta, presentada por los concejales Carlos de Juan y Toño Peral, integra indicadores como velocidad, densidad, congestión, tiempos de recorrido o puntualidad del transporte, permitiendo al ciudadano anticiparse y elegir el mejor itinerario en cada momento. Además, forma parte del programa Smart City del Ayuntamiento y utiliza tecnologías de Big Data, geolocalización e inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones y optimizar la movilidad urbana.

En las próximas semanas, la plataforma incorporará también los indicadores de la Zona de Bajas Emisiones y datos ambientales, ampliando aún más su utilidad. Con una inversión cercana a los 3 millones de euros, cofinanciados por fondos FEDER, Alicante se mueve se consolida como una de las iniciativas de movilidad inteligente municipal más avanzadas del país.