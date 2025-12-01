CON LUZ SIGÜENZA

ASPANION prepara un evento especial como broche a su 40º aniversario apoyando a las familias de niños con cáncer

El vicepresidente Alejandro López, destaca la encomiable labor de la asociación a la hora de apoyar y acompañar a las familias tras un diagnóstico de cáncer infantil

Luz Sigüenza

Alicante |

Alejandro López con Luz Sigüenza

La asociación, creada por madres y padres en 1985, se ha convertido en un pilar para quienes afrontan un diagnóstico oncológico infantil. Ofrece apoyo psicológico y social, alojamiento en pisos de acogida durante los tratamientos, actividades de ocio para los menores y sus hermanos, además de ayudas económicas y orientación a las familias.

Con presencia en Alicante y Valencia, Aspanion también impulsa campañas de sensibilización y colabora con la investigación y el seguimiento de los supervivientes de cáncer infantil. Cuatro décadas después, continúa siendo un referente imprescindible para cientos de familias en la Comunitat.

