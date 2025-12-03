César Quintanilla fija un objetivo clave: coordinar a los sectores empresariales y posicionar a Alicante en el mapa de las grandes inversiones

César Quintanilla cumple el primer mes de su mandato al frente de la CEV Alicante con una agenda marcada por la necesidad de reforzar la coordinación empresarial y recuperar el peso institucional de la provincia tanto en Valencia como en Madrid. Su propuesta pasa por articular una patronal más representativa, capaz de defender con una sola voz las demandas de un territorio que aporta uno de los mayores volúmenes de PIB al conjunto del país, pero que sigue arrastrando déficits históricos en infraestructuras, financiación y visibilidad política.

Uno de sus objetivos inmediatos es impulsar a los sectores que sustentan la economía alicantina y que ahora estarán más presentes en la estructura de la patronal. La industria del metal, como uno de los nuevos ejes de la vicepresidencia, se perfila como motor para avanzar hacia un tejido productivo más innovador y con mayor valor añadido. La construcción, vuelve a situarse como clave en un contexto marcado por el encarecimiento del acceso a la vivienda y la necesidad de activar políticas que permitan aumentar la oferta sin frenar la actividad económica.

El sector agrícola, otro de los pilares provinciales, reclama soluciones urgentes ante la incertidumbre hídrica y los costes crecientes para productores y cooperativas. Quintanilla ha señalado el agua como uno de los grandes desafíos para 2026, y defiende una estrategia conjunta entre empresas, administraciones y agentes sociales para garantizar estabilidad a medio plazo.

A todo ello se suma la urgencia de atraer inversiones estratégicas que la provincia lleva años reclamando. Infraestructuras pendientes, mejora de conexiones con el interior y con la costa, y una mayor presencia de Alicante en las mesas donde se toman decisiones económicas y presupuestarias serán parte central de su mandato.

Con este escenario, la nueva CEV Alicante afronta un periodo decisivo en el que la unidad empresarial, la planificación conjunta y la capacidad de influencia institucional determinarán la posición de la provincia en el mapa económico de los próximos años.