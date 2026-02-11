Alicante refuerza su apuesta por el turismo de cruceros como motor económico y sostenible

El Castillo de Santa Bárbara ha sido este miércoles el escenario de la VIII Edición de la Jornada Internacional Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, un encuentro de referencia que ha reunido a responsables institucionales, sector portuario, navieras y empresas privadas para analizar el papel del turismo de cruceros como vector de desarrollo económico, social y territorial.

La jornada ha puesto el foco en el posicionamiento de Alicante como puerto base y puerto escala dentro del Mediterráneo, en un contexto de crecimiento sostenido. Las previsiones apuntan a que durante 2026 el puerto de Alicante supere los 320.000 cruceristas, repartidos en más de 110 escalas, consolidando a la ciudad y a la Costa Blanca como un destino cada vez más competitivo en este segmento turístico.

El programa Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, se ha emitido de forma especial desde el enclave histórico, dedicando íntegramente su espacio al análisis del sector, abordando cuestiones como el impacto económico, la sostenibilidad, la planificación turística, la integración puerto-ciudad y la colaboración público-privada.

Como anfitrión de las jornadas ha participado Roberto Martínez, director de Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, quien ha subrayado la importancia de la cooperación entre administraciones y sector privado para consolidar un modelo de crecimiento ordenado.

En la primera mesa de análisis han intervenido Alfredo Serrano, director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) en España; Francesco Balbi, director de la Terminal de Cruceros de Alicante; y David J. Nadal, jefe de Desarrollo de Negocios de la Autoridad Portuaria de Alicante, aportando la visión de las navieras, la operativa portuaria y la estrategia de desarrollo del puerto.

La jornada ha contado también con una destacada mesa institucional, con la participación de Ana Poquet, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante; José Mancebo, director del Patronato de Turismo Costa Blanca; y José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, quienes han coincidido en la necesidad de extender los beneficios del turismo de cruceros no solo a la ciudad, sino al conjunto de la provincia.

El programa se ha cerrado con una mesa dedicada al apoyo empresarial, poniendo en valor el papel de las firmas privadas en el impulso y la visibilidad del sector. En ella han participado Antonio Ramos Guzmán, de IMMOSOL; Andrés Seijo, representante de CajaMar; y Luis Castillo, gerente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, quienes han destacado el retorno económico y de imagen que supone apoyar este tipo de iniciativas.

La VIII Jornada Internacional Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros refuerza así la posición de Alicante como un destino estratégico de cruceros, comprometido con un modelo turístico sostenible, colaborativo y con impacto real en la economía local y provincial.