Albaladre conmemora 25 años de música con un concierto especial en la Fundación Mediterráneo

La formación alicantina Albaladre conmemora este sábado, 15 de noviembre, su 25 aniversario con un concierto muy especial en la Fundación Mediterráneo de Alicante. Será una cita para el recuerdo, en la que el grupo repasará algunas de las canciones más significativas de su trayectoria y rendirá homenaje a un camino marcado por la música, la amistad y la emoción compartida con el público.

A lo largo de este cuarto de siglo, Albaladre ha versionado temas de grandes autores y ha compartido escenario con figuras tan reconocidas como Caco Senante, Mario Benedetti, Pablo Milanés o Los Sabandeños, entre otros. Con este concierto, el grupo quiere reafirmar su compromiso con la música y celebrar la complicidad que ha mantenido viva su esencia durante todos estos años.

Hoy, en Onda Cero Alicante, hemos hablado con Antonio Redondo y Cosme Gosálvez, este último primer director musical de la formación durante varios años. Ambos han recordado los comienzos del grupo, las anécdotas de su trayectoria y la ilusión con la que afrontan esta nueva etapa.

El concierto promete ser un recorrido por la historia musical de Albaladre, lleno de recuerdos, amistad y canciones que forman parte de la banda sonora de muchas generaciones alicantinas.