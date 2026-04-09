Sonsoles Onega será la pregonera de las fiestas de San Isidro 2026

La periodista Sonsoles Ónega será la pregonera de las fiestas de San Isidro, patrón de Madrid, el próximo 8 de mayo.

La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha destacado la trayectoria tanto profesional como literaria de Sonsoles Onega, a la que ha descrito como "una de las voces más reconocidas del periodismo en España" y ha vaticinado "a a ser una extraordinaria pregonera en nuestras fiestas".

Sonsoles Onega, ha recordado, Inma Sanz, es licenciada en Periodismo con una amplia trayectoria en televisión y radio. "En este momento está al frente de "Ahora Sonsoles" en Antena 3. A eso se suma su carrera como escritora, que le llevó a ganar el Premio Planeta en 2023".

El pregón será a las 20 horas desde el balcón de la Casa de la Villa el 8 de mayo.