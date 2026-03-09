El SER reduce en 12 minutos la búsqueda de aparcamiento en Comillas y recorta un 67% los gases contaminantes

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) implantado el pasado mes de julio en el barrio de Comillas ha generado mejoras significativas tanto en la movilidad como en la calidad ambiental de la zona. Así lo refleja el primer estudio específico realizado para analizar el impacto real de esta medida en un barrio de la capital.

El análisis, desarrollado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, compara distintos indicadores antes de la implantación del SER —en abril de 2025— y tres meses después de su puesta en marcha —en octubre del mismo año—. Los resultados apuntan a una mejora generalizada en el uso del espacio público y en las condiciones de circulación.

Uno de los cambios más relevantes es la mayor disponibilidad de plazas de aparcamiento. La ocupación media en superficie ha pasado del 87% registrado antes de la medida al 70% tras su aplicación, lo que supone un incremento del 19% en el espacio disponible. Antes del SER, la ocupación alcanzaba el 82% por la mañana y el 89% durante la tarde y la noche; tras su implantación, esas cifras se redujeron al 67%, 60% y 84%, respectivamente.

También ha aumentado la rotación de vehículos. En las 696 plazas analizadas estacionaron 1.508 vehículos en abril frente a 1.708 en octubre, lo que supone un incremento del 13%. Paralelamente, el tiempo medio de estancia se redujo un 20%, pasando de 2 horas y 57 minutos a 2 horas y 23 minutos.

El estudio destaca igualmente una mejora en la distribución urbana de mercancías. La ocupación de las plazas de carga y descarga cayó un 61%, pasando del 52% antes de la regulación al 20% después, lo que facilita el trabajo de reparto y reduce infracciones y congestión en la vía pública.

Precisamente, el estacionamiento irregular ha experimentado una caída notable. Antes de la implantación del SER se registraba un promedio semanal de 297 vehículos aparcados de forma indebida, cifra que se redujo a 45 en octubre, lo que representa una disminución del 85%.

En términos ambientales, los resultados también son significativos. Las mediciones realizadas en nueve puntos del barrio reflejan una reducción del 21% en el nivel medio de presión sonora. Además, el tiempo dedicado a buscar aparcamiento se ha reducido de 19 minutos y 30 segundos a 7 minutos y 13 segundos, un ahorro que se traduce en una disminución del 67% en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), equivalente a 2.737 gramos menos al día.

La circulación también ha ganado fluidez. El tránsito de vehículos se redujo un 4% y la velocidad media aumentó un 7%, pasando de 14,76 km/h a 15,73 km/h en los puntos analizados de la calle Antonio López.

La implantación del SER en Comillas supuso la creación de 2.186 plazas de estacionamiento, de las cuales 2.076 están destinadas a residentes y 110 son plazas azules para rotación. Esta actuación forma parte de la ampliación del sistema en Madrid que ha permitido habilitar más de 41.000 plazas en 17 barrios de los distritos de Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal, Latina, Carabanchel y Usera que anteriormente no contaban con este servicio.