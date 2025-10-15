La Policía Nacional ha detenido a un hombre por grabar desnudas a sus hijas y sus amigas menores de edad

La Policía Nacional abrió esta investigación hace algo más de un año, cuando detectaron que un usuario descargaba y compartía contenido de pornografía infantil a través de Internet, desde San Lorenzo de El Escorial. En junio de 2024, registraron el domicilio del sospechoso y en su ordenador hallaron numerosos archivos, más de 6.000, que mostraban a menores de corta edad realizando conductas de carácter sexual.

Entre las 13 víctimas identificadas, se encuentran las propias hijas del detenido. Había colocado cámaras ocultas en el baño de su vivienda y en el dormitorio de las pequeñas para grabarlas tanto a ellas desnudas como a las amigas que las visitaban. Además, consiguió grabar a una de sus hijas y a otras menores en el vestuario del polideportivo municipal en el que se cambiaban para hacer natación.

Ha quedado en libertad provisional

El hombre fue detenido tras el registro en su casa, pero quedó en libertad provisional. Después de analizar todo el material encontrado en su ordenador y de identificar a las víctimas, la Policía Nacional le arrestó de nuevo este mes de septiembre. Ha pasado a disposición judicial como presunto autor de un delito de prostitución y corrupción de menores; pero, de nuevo, ha quedado en libertad provisional.