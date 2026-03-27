Madrid lidera la actividad teatral y se consolida como referente internacional del musical

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Teatro, la presidenta ha destacado el trabajo de sus propietarios, empresarios, personal y artistas por mantenerlos en funcionamiento y adaptarlos a las demandas del siglo XXI. Con este motivo, les ha entregado una escultura con forma de menina, inspirada en los colores de las banderas de España y de la Comunidad de Madrid. Estos históricos escenarios, que permanecen abiertos y en plena actividad, constituyen un claro indicador de la vitalidad cultural de la sociedad y contribuyen a la difusión del español, al ser el ámbito en el que mejor se desarrolla el lenguaje a través de los textos dramáticos.

Díaz Ayuso ha recordado que el origen del teatro en Madrid se remonta a espacios emblemáticos como el Teatro Español, con representaciones documentadas desde el siglo XVI, donde además se produjo un hito singular al solicitar por primera vez la presencia de un autor en escena para saludar al público: Antonio García Gutiérrez, tras el estreno de El trovador. Asimismo, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, actual sede del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro, Clásicos en Alcalá, que permite disfrutar de las obras de grandes autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina en el mismo lugar donde se representaron muchos de sus trabajos.

Madrid continúa siendo la región líder en representaciones teatrales, asistencia de público y recaudación, con más de 15.000 funciones y cerca de cuatro millones de asistentes. Asimismo, encabeza el número de compañías de teatro (1.152) y de danza (250) en España y se sitúa entre los grandes referentes internacionales del musical, junto a Nueva York y Londres, siendo la capital mundial del género en español. En conjunto, la Cultura, junto al Turismo y el Deporte, representa el 15% del PIB regional.