Inaugurado el belén circular del Ayuntamiento: más de 200 figuras y acceso gratuito

Más de 200 figuras y una veintena de construcciones dan vida al belén circular del Ayuntamiento, obra del maestro belenista José Luis Mayo Lebrija, con una secuencia de escenas propuesta por la Asociación de Belenistas de Madrid. Su morfología circular a dos altura supone un reto de diseño de escenografía que permite a los visitantes contemplar cada detalle del Belén desde cualquier punto, en un auténtico visionado 360º.

Se podrá visitar desde esta tarde hasta el próximo 4 de enero con retirada previa de invitación en taquilla o reserva digital en navidadmadrid.com y centrocentro.org.

En el belén de CentroCentro, ha destacado la vicealcaldesa durante su inauguración, se puede encontrar la narración del nacimiento de Cristo, "una historia sobre la esperanza universal, para todos sin excepción", y una muestra de una tradición que viajó desde Nápoles con el rey Carlos III y se hizo un hueco en los hogares españoles. "Esta tradición también forma parte de nuestra historia, de lo que somos como país", ha recordado Inma Sanz.

La secuencia de escenas mostrada en el belén municipal sigue los evangelios de San Lucas y San Mateo, con algunos matices de los apócrifos. Comienza con la Anunciación a la Virgen por el ángel Gabriel, representada junto a una fuente pública, según relatan los evangelios apócrifos, y a los pies del castillo de Herodes.

A partir de ahí, el recorrido avanza por una serie de escenas cotidianas, como el molinero, el herrero o una madre despiojando a su hijo, que muestran la vida popular del momento. La mirada, ha continuado el Ayuntamiento, se detiene en la búsqueda de posada por parte de José y María, recién llegados a Belén, rechazados por el posadero frente a un caravasar, la fonda donde pernoctaban los viajeros.

Prosigue con la Anunciación a los pastores y le sigue la Cabalgata de los Reyes Magos, preludio del Nacimiento, representado este año con su estructura completa: la cueva inferior y, sobre ella, el templete con los ángeles. El recorrido concluye con la Huida a Egipto, que transcurre junto a una cascada que desemboca en un lago.

Horarios

El belén municipal abre sus puertas desde las 16 horas de este viernes y se podrá visitar hasta el 4 de enero de 10.30 a 19 horas. Los días 24, 25 y 31 de diciembre abrirá de 10.30 a 13 horas. Los lunes y el día 1 de enero permanecerá cerrado.

El acceso es gratuito, con turnos cada 30 minutos hasta completar aforo, previa retirada de invitación en taquilla o reserva digital, con un coste de gestión en este caso de 0,50 euros), en navidadmadrid.com y centrocentro.org, con hasta cuatro entradas por persona.

Cuenta con una audioguía explicativa a través de una aplicación móvil a disposición del público que lo desee. También se habilitará para las personas con audífono o implante coclear lazos de inducción magnética para escuchar la audioguía. Además los días 26 de diciembre y 4 de enero el belén contará con medidas de accesibilidad específicas en directo en los pases de las 13 y las 17 horas, siempre con reserva a través de correo electrónico info@centrocentro.org o del teléfono 91 480 00 08 en horario de martes a domingo de 10 a 20 horas.