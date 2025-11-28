Un estudio del Hospital 12 de Octubre abre la puerta a un nuevo tratamiento preventivo contra enfermedades neurodegenerativas

Investigadores del Hospital 12 de Octubre han detectado una interacción entre los fallos que se producen en las conexiones neuronales y la activación de las células inmunitarias, llamadas microglías, encargadas de proteger el cerebro. Han descubierto que en el inicio del envejecimiento e incluso antes de que se desarrolle una enfermedad neurodegenerativa, como el Alzhéimer, ya se producen fallos en las conexiones neuronales que hacen que las microglías se activen más y más a lo largo del tiempo.

Estas células no sólo reaccionan a ese daño, sino que también ayudan a proteger el cerebro y mantener más estable una parte clave de las conexiones neuronales para que no sigan deteriorándose.

Los resultados abren la puerta a estudiar posibles futuros tratamientos preventivos que aseguren o potencien esa respuesta, como explica Estrella Morenas, neuróloga del Hospital 12 de Octubre e investigadora del Grupo de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto i+12: “Podemos tener una ventana de tratamiento muy precoz, antes de que los síntomas de la neurodegeneración sean evidentes para potenciar la actividad protectora de la microglía y mejorar el funcionamiento de estas conexiones neuronales”.

El 12 de Octubre ha llevado a cabo este innovador estudio en colaboración con la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, y los centros de investigación DZNE en Alemania y el Beta Brain Research en Barcelona.