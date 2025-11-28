SANIDAD

Un estudio del Hospital 12 de Octubre abre la puerta a un nuevo tratamiento preventivo contra enfermedades neurodegenerativas

La investigación ha descubierto que los fallos en las conexiones neuronales actúan, desde las primeras etapas del envejecimiento, como una alarma que activa las células del sistema inmunitario que protegen el cerebro del deterioro.

Elena Bueno

Madrid |

Investigadores del Hospital 12 de Octubre han detectado una interacción entre los fallos que se producen en las conexiones neuronales y la activación de las células inmunitarias, llamadas microglías, encargadas de proteger el cerebro. Han descubierto que en el inicio del envejecimiento e incluso antes de que se desarrolle una enfermedad neurodegenerativa, como el Alzhéimer, ya se producen fallos en las conexiones neuronales que hacen que las microglías se activen más y más a lo largo del tiempo.

Estas células no sólo reaccionan a ese daño, sino que también ayudan a proteger el cerebro y mantener más estable una parte clave de las conexiones neuronales para que no sigan deteriorándose.

Los resultados abren la puerta a estudiar posibles futuros tratamientos preventivos que aseguren o potencien esa respuesta, como explica Estrella Morenas, neuróloga del Hospital 12 de Octubre e investigadora del Grupo de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto i+12: “Podemos tener una ventana de tratamiento muy precoz, antes de que los síntomas de la neurodegeneración sean evidentes para potenciar la actividad protectora de la microglía y mejorar el funcionamiento de estas conexiones neuronales”.

El 12 de Octubre ha llevado a cabo este innovador estudio en colaboración con la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, y los centros de investigación DZNE en Alemania y el Beta Brain Research en Barcelona.

