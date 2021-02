Estas son las zonas básicas de Madrid que pueden entrar en confinamiento

La Comunidad de Madrid se vuelve a reunir este viernes para analizar la situación epidemiológica de la región ante el aumento de contagios por coronavirus de las últimas semanas. La semana pasada se ampliaron las restricciones para toda la región y se decretaron nuevas zonas básicas de salud confinadas, y hace unos días se decidió establecer nuevas medidas en el ámbito de la hostelería.

¿Qué zonas básicas de salud quedarían confinadas a partir del lunes 8 de febrero?

Hace unas semanas, la región presidida por Isabel Díaz Ayuso cambió los criterios a la hora de decidir el confinamiento o no de las zonas básicas de salud vinculando estas a que la incidencia de una zona determinada superase la incidencia media acumulada de la región. Estos criterios se irían adaptando en base a la evolución de la pandemia y sería necesario varios aspectos: un crecimiento significativo de los casos, que se sitúe a 14 días sobre la media regional y que los brotes no estuvieran asociados a grupos o colectivos específicos.

En ese sentido, según el último informe del Ministerio de Sanidad relativo al 03 de febrero de 2021, la incidencia acumulada media en Madrid estaría en los 918,14 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por lo que es de prever que entren en confinamiento perimetral aquellas zonas básicas de salud que superen ese umbral.

Nuevas zonas básicas confinadas desde el 1 de febrero

El pasado viernes se informó de que desde el 1 hasta el 15 de febrero se confinarían nuevas zonas básicas de salud que, junto con las que ya estaban restringidas, sumaban un total de 71 zonas básicas y 30 municipios. Fueron las siguientes:

Coslada (5 zonas básicas)

Alcalá de Henares (sus 11 zonas básicas)

Móstoles (completamente restringido)

Brunete

San Martín de la Vega

Chinchón

Griñón

El Boalo-Cerceda-Mataelpino

Zonas ya confinadas hasta el 8 de febrero

Tanto el consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero, como la directora de salud pública, Elena Andradas, anunciaron que se prorrogarían las áreas confinadas hasta el próximo 8 de febrero y que otras zonas prorrogarían las restricciones que mantienen desde hace ya varias semanas. Son las siguientes:

La Rivota, Ramón y Cajal, Doctor Lain Entralgo y Doctor Trueta (Alcorcón)

Las Ciudades (Getafe)

Cercedilla

Navacerrada

Los Molinos

Collado Villalba (3 zonas básicas)

Rivas Vaciamadrid

Colmenar de Oreja

Quijorna

Serradillos del Valle

Fuenlabrada (municipio completo)

Fuente El Saz

San Agustín de Guadalix

El Molar

Pedrezuela

La Cabrera

Alcobendas

Andrés Mellado (Chamberí)

Sanchinarro, Benita de Ávila, Silvano y Virgen del Rocío (Hortaleza)

Aravaca (Moncloa-Aravaca)

General Moscardó (Tetuán)

Felipe II, Alcalde Bartolomé Gonzalez, Presentación Sabio, 2 de mayo, El Soto y Parque Coímbra (Móstoles)

Getafe Norte (Getafe)

San Sebastián de los Reyes

Ciempozuelos

Navalcarnero

Algete

Mejorada del Campo

Aranjuez

San Fernando de Henares

Torrelodones

Hoyo de Manzanares

Villarejo del Sabanés

Barajas (Madrid)

Mirasierra y Las Tablas (Fuencarral-El Pardo)

Jazmín (Ciudad Lineal)

Montesa, General Ora y Baviera (Salamanca)

Alpes y Rejas (San Blas-Canillejas)

Arroyomolinos

Talamanca del Jarama

Valdeolmos alapardo

Collado Mediano

Becerril de la Sierra

Cadalso de los Vidrios

Campo Real

Titulcia

Velilla de San Antonio

zonas básicas de salud que salieron del confinamiento

Alameda de Osuna (Barajas)

Benita de Ávila (Hortaleza)

Las Tablas (Fuencarral-El Pardo)

Las Matas (Las Rozas)

¿Qué restricciones se aplican a estas zonas?

Lugares de culto: aforo limitado a un tercio.

aforo limitado a un tercio. Velatorios: máximo de 15 personas al aire libre y 10 en interiores.

máximo de 15 personas al aire libre y 10 en interiores. Aforos en el resto de actividad: al 50%.

al 50%. Toque de queda: entre las 22:00 horas y las 06:00 horas.

entre las 22:00 horas y las 06:00 horas. Cierre de hostelería: a las 21:00 horas y con suspensión del servicio en barra.

a las 21:00 horas y con suspensión del servicio en barra. Reuniones sociales: prohibidas en domicilios, salvo no convivientes, y limitadas a cuatro personas en bares y restaurantes.

prohibidas en domicilios, salvo no convivientes, y limitadas a cuatro personas en bares y restaurantes. Comercios, servicios profesionales y mercadillos al aire libre: desde las 06:00 horas hasta las 21:00 horas.

Restricciones generales aplicadas a toda la Comunidad de Madrid

El consejero de Sanidad afirmó durante que existía una tendencia "ascendente" de casos en la región debido, sobre todo, a la presencia de la cepa británica. Motivo por el cual se decidían aumentar las restricciones al conjunto de la región.

Toque de queda

El toque de queda se prorroga hasta el próximo 8 de febrero con el horario actual, es decir, de 22:00 a 06:00 horas.

Cierre de la hostelería

El consejero de Sanidad ha anunciado que se adelanta el cierre de establecimientos no esenciales, como los comerciales, la hostelería y todos los restaurantes: a partir de este lunes, todos ellos deben cerrar a las 21:00 horas. A partir de las 21, solo se pueden abrir farmacias, establecimientos médicos, veterinarios, gasolineras y lugares imprescindibles.

Prohibidas las reuniones de no convivientes en domicilios

Se prohíben las reuniones de no convivientes en domicilios y espacios cerrados, con la excepción del cuidado de personas menores o vulnerables.

Aforo en terrazas y ocio

Se redujo de seis a cuatro comensales por mesa como máximo en la hostelería tanto en interiores como en terrazas, mientras que en los espacios de ocio el aforo será del 50%. Sin embargo, el viernes pasado se decidió que en terrazas ese aforo volvería a aumentar en seis personas por mesa. Además, se decretó la obligatoriedad de la mascarilla en interiores durante todo el tiempo que se permaneciese en el local, sólo retirándola para comer o beber.

Datos epidemiológicos de Madrid

Según el último informe de la Comunidad de Madrid a fecha 03 de febrero, se han registrado 5.326 nuevos casos de coronavirus, un nuevo aumento frente a los 4.272 reportados el día anterior, si bien han bajado las muertes en los hospitales a 58 (ayer fueron 69) y se ha frenado la tendencia al alza de la presión hospitalaria.

Con los 5.326 positivos incorporados (3.926 en las últimas 24 horas), la Comunidad de Madrid suma 547.314 contagios de covid-19 desde que empezó la pandemia, según recoge el informe epidemiológico diario de la Consejería de Sanidad.

En los hospitales han muerto 14.370 personas, a las que hay que añadir 5.034 fallecidas en centros sociosanitarias, 1.258 en sus domicilios y 30 en otros lugares, por lo que el total asciende a 20.692 óbitos.

En cuanto a la presión hospitalaria, este miércoles hay 4.245 pacientes ingresados en planta (ayer eran 4.269) y 712 en las UCI (ayer eran 713).

Consulta en el mapa el nivel de incidencia de tu zona básica de salud