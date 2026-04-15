La Comunidad de Madrid concede la Medalla de Oro a María Corina Machado y la Internacional a Edmundo González

La presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, entregará ambas condecoraciones en un acto que se celebrará el próximo sábado, 18 de abril, en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica. El Consejo de Gobierno ha sido informado este miércoles de ambos reconocimientos, que son aprobados por decreto de la presidenta.

María Corina Machado, nacida en Caracas, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su labor en defensa de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica en Venezuela. Por su parte, el presidente electo Edmundo González Urrutia, que recibirá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, nació en La Victoria y es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Central de Venezuela. Se ha convertido en uno de los principales símbolos institucionales del intento de retorno a la democracia en Venezuela, defendiendo una transición pacífica, constitucional y basada en la soberanía popular.

La Medalla de Oro se otorga por los servicios prestados a la sociedad mientras que la Internacional expresa el reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de los países extranjeros y máximos dignatarios de organismos internacionales por su labor institucional. Esta última ha sido recibida por presidentes como el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); Ucrania, Volodímir Zelenski (2022), República de Ecuador, Daniel Noboa (2023), o Argentina, Javier Milei (2024).