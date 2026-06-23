Ayuso presenta una ‘UCI digital’ para el corazón: la IA vigila a pacientes las 24 horas y ya ha gestionado más de 11.000 alertas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes CardiologIA Madrid 365, un proyecto pionero de telemedicina impulsado por el Hospital público Ramón y Cajal que utiliza Inteligencia Artificial y dispositivos conectados para monitorizar a pacientes con enfermedades cardiovasculares durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

Durante una visita a las instalaciones del centro hospitalario, Díaz Ayuso ha asegurado que se trata del "modelo más avanzado de atención cardiológica que existe en España" y ha destacado que esta iniciativa "ya está salvando vidas y ayudando a prolongarlas", al permitir una vigilancia permanente de pacientes con patologías como insuficiencia cardiaca, arritmias o cardiopatía isquémica.

El sistema da cobertura a los cerca de 600.000 madrileños que tienen como hospital de referencia el Ramón y Cajal. A través de una aplicación integrada en la Tarjeta Sanitaria Virtual, los pacientes pueden registrar datos clave para su salud cardiovascular, como el peso, la presión arterial, los niveles de glucosa o la saturación de oxígeno. En aquellos casos en los que sea necesario, el servicio facilita dispositivos para realizar estas mediciones desde el domicilio.

Toda esta información es analizada en tiempo real por un equipo multidisciplinar apoyado por algoritmos de Inteligencia Artificial. Cuando el sistema detecta un riesgo elevado, se activan de forma inmediata diferentes mecanismos asistenciales, entre ellos teleconsultas, ajustes terapéuticos, derivaciones urgentes, valoraciones especializadas o incluso la coordinación directa con el SUMMA 112.

Desde su puesta en marcha en noviembre de 2025, CardiologIA Madrid 365 ha gestionado más de 11.486 alertas clínicas, de las cuales cerca de 400 fueron consideradas críticas. En este periodo, el programa ha prestado seguimiento a 28.000 pacientes.

El corazón operativo de esta iniciativa es un centro de control instalado en el Hospital Ramón y Cajal, dotado con diez puestos de trabajo para profesionales médicos y de Enfermería y un gran muro de pantallas de alta resolución. Desde allí se supervisa el estado clínico de los pacientes, se reciben alertas individualizadas y se consultan las predicciones generadas por los modelos de Inteligencia Artificial.

La plataforma integra datos procedentes de la historia clínica electrónica, pruebas de laboratorio, electrocardiogramas e imagen cardiológica, además de la información recopilada mediante dispositivos conectados como relojes inteligentes, tensiómetros, pulsioxímetros, básculas o sistemas de monitorización cardíaca.

Además del seguimiento clínico, la herramienta incorpora programas de rehabilitación cardíaca domiciliaria, recordatorios de medicación y acceso a contenidos educativos personalizados, con el objetivo de mejorar la adherencia a los tratamientos y reducir la incertidumbre de quienes conviven con enfermedades cardiovasculares crónicas.

Con esta iniciativa, el Hospital Ramón y Cajal refuerza su posición como referente nacional e internacional en innovación sanitaria, apostando por un modelo asistencial preventivo que busca anticiparse a las complicaciones antes de que el deterioro clínico sea irreversible.