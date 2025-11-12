El Ayuntamiento premiará con una prima de edificabilidad a los promotores que construyan vivienda más rápido

El Ayuntamiento de Madrid dará una prima de edificabilidad a los desarrollos que anticipen la edificación de vivienda al calendario previsto. De esta forma, el gobierno municipal busca incrementar la oferta de vivienda.

El alcalde, Martínez-Almeida, ha insistido en que se va a "primar la edificabilidad a todos aquellos desarrollos que se ejecuten con antelación a los calendarios previstos en el planeamiento y, por tanto, todos aquellos desarrollos que anticipen la edificación de vivienda al calendario previsto y aprobado por el Ayuntamiento en el ámbito del planeamiento tendrán una prima de edificabilidad, un incentivo para construir más rápido".

El regidor ha insistido en que es fundamental que las administraciones den respuestas y agilicen los trámites para que los procesos de construcción cada vez sean más rápidos.

Tras el debate de vivienda celebrado en el Congreso de los Diputados, el primer edil ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su actitud ya que "le ha echado la culpa a las comunidades autónomas y ha dicho que esto depende de Europa, de todos menos de este Gobierno". Almeida ha recordado que "el Gobierno de España lleva ya siete años y ha conseguido un récord histórico de alza de precios y que la vivienda sea la primera preocupación de los españoles, pero la culpa (para Sánchez) es bien o de las comunidades autónomas o, en su caso, hay que esperar a ver qué hace Europa porque si esperamos las viviendas de Pedro Sánchez esperaremos sentados".

Las operaciones de planeamiento deberán incluir un calendario de ejecución que repercutirá en la edificabilidad. Aquellos promotores que sean capaces de ejecutar los desarrollos autorizados por el Ayuntamiento de Madrid acortando los plazos obtendrán dicha prima, aumentando la edificabilidad y su rentabilidad. Hay que tener en cuenta que hoy, en Madrid, hay suelo disponible para pedir licencia y levantar aproximadamente 55.000 viviendas que, sin embargo, no se están construyendo. El objetivo de este nuevo urbanismo es que todo el suelo esté a disposición de las necesidades de los madrileños y se eliminen dilaciones innecesarias en el desarrollo de los ámbitos.