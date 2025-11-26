El ayuntamiento de Madrid se compromete a erradicar el maltrato infantil

"Una ciudad como la nuestra, libre y acogedora, no puede plantearse un objetivo menor que erradicar el maltrato contra la infancia; no queremos que sufra ni un solo niño", ha destacado la vicealcaldesa, Inma Sanz, durante su intervención en la la XIII Jornada de Samur-Protección Civil dedicada al maltrato infantil, en donde también ha apelado a la responsabilidad compartida de todas las instituciones para acabar con esta lacra.

Inma Sanz ha destacado el "incremento exponencial de la capacidad de SAMUR-Protección Civil para detectar estos casos", pasando de nueve casos detectados por este servicio municipal en el año 2000 a 150 en 2010 y 506 el año pasado; datos que reflejan el aumento de la efectividad de los sanitarios de Samur-Protección Civil y las mejoras que se van realizando en el sistema de actuación y los protocolos.

El merito social ha sido clave, según Isabel Casado, medico de Samur y jefa del departamento de Calidad de Samur, "el mérito de poner a los niños en el centro". Es un trabajo en equipo, ha insistido, con los diferentes organismos. Casado ha destacado la labor de los profesores en los colegios que son los primeros que pueden detectar un posible caso de maltrato. "Han perdido el miedo, se han empoderado en ese sentido y cada vez nos llaman más. Antes era impensables". Los menores de hasta cinco años y bebés, ha recordado, son los más vulnerables y también los adolescentes, tanto en maltrato físico como psicológico.