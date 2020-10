Andrea Levy estalla contra concejalas de PSOE y Más Madrid y se convierte en viral

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, se ha vuelto viral por una de sus intervenciones durante la comisión de Cultura. Levy intervenía de forma telemática cuando ha hecho un comentario sobre el collar de Pilar Perea, concejala de Más Madrid.

"Me gusta el collar de arte precolombino que lleva colgado, solo le deseo que no le haga daño cervical por lo grande que es", ha comentado Andrea Levy, lo que ha ocasionado una llamada al orden por parte del presidente de la comisión, el concejal Francisco Pérez Ramos: "Le recuerdo que estamos en la comisión de Cultura, aunque a veces no lo parezca".

Francisco Pérez Ramos ha subrayado que se pueden argumentar posiciones "sin necesidad de descalificar a nadie por su vestimenta", a lo que Andrea Levy ha respondido indignada: "¿Me va a decir el señor de Más Madrid cómo tengo que hacer mi intervención como delegada para defender a sus compañeros?".

"Me puede llamar presidente", ha contestado Pérez Ramos, que ha añadido que le tocaba "velar por el buen desarrollo" de la reunión: "No es necesario crisparla de esta manera".

Andrea Levy ha replicado con un enfado evidente: "Ah, ¿que la crispo porque no estoy de acuerdo con el señor de Más Madrid? Gracias por interrumpirme. ¿Quería que perdiese el hilo y que no pudiera continuar? Desearía que no me cortara".

Queja ante Almeida por la actitud de Andrea Levy

Más Madrid ha anunciado poco después que solicitará junto al PSOE madrileño "amparo al alcalde ante el comportamiento de Andrea Levy". La formación entiende que ha habido "insultos, agravios y descalificaciones" por parte de Levy en la comisión de Cultura.

"Las escenas vividas esta mañana no se pueden volver a repetir", ha terminado el tuit el partido de Más Madrid.