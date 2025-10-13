El alquiler en Madrid cae ligeramente en el tercer trimestre pero experimenta una subida interanual del 9%

Según detalla María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, “el descenso trimestral no refleja un cambio estructural, pero sí una ralentización del ritmo de crecimiento del precio tras meses de fuertes subidas. En cambio, el incremento interanual de doble dígito sí es significativo, ya que confirma que el precio del alquiler se mantiene en niveles históricos, impulsado por una demanda que continúa creciendo mientras la oferta se reduce cada vez más".

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y MUNICIPIOS

En el ranking de precios por comunidades, Madrid ocupa el primer puesto y le siguen Cataluña con 19,80 €/m2 al mes, Baleares con 18,56 €/m2 al mes, País Vasco con 16,93 €/m2 al mes, Canarias con 14,64 €/m2 al mes, y Comunitat Valenciana con 13,39 €/m2. Las ciudades con el precio del alquiler por encima de los 20 euros el metro cuadrado al mes son: Madrid capital con 22,38 €/m2 al mes y La Moraleja con 21,26 €/m2 al mes. A continuación, San Sebastián de los Reyes con 19,70 €/m2 al mes, Pozuelo de Alarcón con 19,58 €/m2 al mes y Alcobendas con 17,86 €/m2 al mes.

MADRID Y SUS DISTRITOS

Los distritos analizados por Fotocasa con incrementos son: San Blas (6,4%), Villaverde (3,9%), Moncloa - Aravaca (3,2%), Carabanchel (2,9%), Hortaleza (2,8%) y Arganzuela. Por el contrario, la mayor caída del alquiler es Fuencarral - El Pardo (-5,1%).

En cuanto al ranking de precios por distritos, Barrio de Salamanca, Centro y Chamberí, ocupan los primeros puestos, y superan la barrera de los 23,00 €/m2 al mes, en concreto se paga por Barrio de Salamanca 24,31€/m2 al mes, Centro 23,93 €/m2 al mes y Chamberí 23,64 €/m2 al mes. Por otro lado, los distritos con los precios más económicos para alquilar una vivienda en la capital son: Villa de Vallecas con 16,46 €/m2 al mes, Fuencarral - El Pardo con 18,47 €/m2 al mes, Vicálvaro con 18,55 €/m2 al mes y Barajas con 18,78 €/m2 al mes.