Almeida reta a PSOE y Mas Madrid a exigir juntos la derogación de la tasa de basuras a la ministra de Hacienda

El alcalde insiste en que la tasa de basura fue impuesta por el gobierno central, "fue votada en las Cortes Generales de forma unilateral" con el apoyo de los grupos a los que pertenecen tanto Maroto como Rubiño y no ha dudado en reprochar al PSOE y Mas Madrid responsabilizarle de una tasa que ha sido impuesta. Según el regidor hay que "tener mucha cara dura y mucha desvergüenza".

Almeida ha retado tanto a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, como al portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, a acudir hoy mismo al Ministerio de Hacienda para solicitar la derogación de esta ley. "Que se vengan conmigo al Ministerio de Hacienda, que registremos ese escrito pidiendo la derogación de la tasa de basuras. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley y la ley dice que en este caso son los inquilinos quienes lo tienen que asumir".

De hecho Almeida ha insistido en que es "la prueba del algodón" el aceptar o no el reto que lanza tanto a Maroto como a Rubiño para ir juntos al Ministerio de Hacienda, "mañana mismo, hoy mismo si quieren", donde registrarían "un escrito y una solicitud a la ministra para que inicie el proyecto de ley que permita derogar la tasa de basuras" y ha insistido "si quieren se lo pongo por escrito y les mando el modelo que deberíamos firmar los tres".

El Ayuntamiento, ha recordado, sí introdujo una exención para aquellos contribuyentes que reciben la renta mínima vital. En el resto de caso, ha señalado, el Consistorio no tiene capacidad legal de introducir modificaciones.

En cuanto a los criterios de cálculo de la tasa, el alcalde ha instado a la izquierda a "que pregunten en sus ayuntamientos en los que gobiernan cuáles son porque han hecho exactamente los mismos que en la ciudad de Madrid".