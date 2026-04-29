TASA DE RESIDUOS

Almeida recurrirá ante el Supremo la anulación de la tasa de basuras de 2025

El alcalde Almeida defiende que existen "motivos" jurídicos para interponer un recurso de casación tras el fallo del TSJM. La devolución de importes dependerá de los límites legales y casos firmes.

Marta Morueco

Madrid |

El alcalde Martínez-Almeida en el debate del pleno del Ayuntamiento
El alcalde Martínez-Almeida en el debate del pleno del Ayuntamiento | Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la anulación de la tasa de basuras de 2025. La decisión, según ha explicado el alcalde durante el pleno de esta mañana, se basa en las recomendaciones de los servicios jurídicos municipales, que consideran que existen fundamentos para impugnar el fallo.

En respuesta al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, el regidor ha destacado que el equipo de Gobierno ha actuado conforme a criterios técnicos y no políticos. "Nosotros preguntamos a los servicios jurídicos si hay motivos, y nos dicen que sí; por tanto, interponemos el recurso". Almeida también ha defendido la labor de los funcionarios municipales en la tramitación de la ordenanza fiscal.

Almeida ha recordado que la anulación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid esta relacionada con un defecto "estrictamente formal", debido a la falta de documentación en el expediente y que, en ningún caso el fallo contempla el fondo de la tasa.

El primer edil también ha respondido a Ortega Smith sobre la devolución de los importes ya abonados. Se actuará, ha insistido, conforme a lo que establecen la ley y la propia sentencia. Ha explicado que existen límites legales para la devolución en casos de anulación de disposiciones generales. Por tanto, no procederá en aquellas situaciones que ya sean firmes en vía administrativa y no susceptibles de recurso.

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