Tiempo de buñuelos de viento y huesos de santo

Es muy curiosa la simbología que llevan detrás. De los buñuelos cuenta la tradición que cuando te comes uno sacas un alma del purgatorio. Los huesos, dulces de mazapán, azúcar y huevo, simbolizan cariñosamente a los muertos, el acto de comer estos dulces se considera que los quieres y no les temes, por eso te comes sus ‘huesitos’. Son conocidísimos los de Antigua Pastelería del Pozo, Casa Mira, El Riojano, Horno de San Onofre, La Mallorquina, Pastelería Nunos… Pero hoy vamos a conocer 2 sitios diferentes y no tan habituales en la ruta ‘buñuelera’.

Hablando de ruta, estos días la Comunidad de Madrid está haciendo una campaña para reivindicar esta tradición como valor turístico y junto con la Asociación de Empresarios Artesanos del sector pastelero de Madrid (ASEMPAS), han presentado la Ruta del Buñuelo para dar a conocer unas 50 pastelerías de la comunidad que estos días prepararán de forma artesana tan delicioso bocado, tanto Madrid Central como en Humanes, Navalcarnero, San Lorenzo del Escorial, Miraflores de la Sierra, entre otros. Os dejo la ruta completa: https://asempas.com/guia/cat/bunuelos-y-huesos-de-santo/.

Según datos de ASEMPAS, madrileños y visitantes consumirán este año cerca de 300.000 kilos de buñuelos de viento, 70.000 de huesos de santo, 8.000 de empiñonados y almendrados, y 15.000 de dulces relacionados con Halloween que, pese a ser una tradición del mundo anglosajón, cada vez tiene más presencia en la región y no es raro encontrar cookies con forma de calavera, de araña, calabaza…

Un par de sitios donde nos sorprenderá la calidad que tienen y que no son quizás los que están en nuestra mente a la hora de pensar en comprar: Uno es el Museo del Jamón… Si, si, el Museo del Jamón, que además de ser un referente en vender embutidos ibéricos y que hace unas semanas reabrieron la mítica tienda de Gan Vía con una reforma integral de la mano de Luis Alfonso Muñoz, tercera generación de esta familia y que ahora está al cargo. Pues bien, además de barra, zona de comedor y charcutería, también tienen un obrador propio que suministra de pan recién hecho a sus establecimientos cada día. En él, estos días, además de la infinidad de panes que elaboran cada mañana, sus expertos reposteros están preparando buñuelos rellenos de nata, chocolate, de crema o de cabello de ángel y cuestan 19€ el kilo. Así que nada como ir a tomar sus productos ibéricos con buen pan, una copita de vino y un final dulce bien rico.

La otra firma golosa es Sana Locura, el obrador especializado en productos sin gluten de forma artesanal, que les da un soplo de aire fresco a los celiacos que si no, no podrían comer panes o dulces de calidad. Por Bea, una de mis chicas de la oficina que es celiaca, confesaré que tomo sus productos de forma habitual y además de muy naturales están muy bien logrados. Sus buñuelos no iban a ser menos, y los preparan de crema, nata, trufa, café, cabello de ángel, crema de Oreo y dulce de leche. Están deliciosos y se pueden comprar en la tienda física de la calle General Oraá 49, o pedirlos en su tienda on line y que nos los sirvan en casa. El precio de 250 gr. es de 9,90€.