"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

Tiempo de zumo de aceitunas

Que levante la mano a quien no le guste un buen aceite de oliva virgen extra en una tostada recién hecha, o aliñando un tomate, una ensalada… Porque, aunque aún nos falta mucha cultura oleícola y hay quienes se conforman con usar simplemente aceite de oliva sin más, o incluso girasol, cada vez hay más conciencia de lo saludable que es un buen virgen extra, lleno de ácidos grasos monoinsaturados que contribuyen a reducir el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno, además de tener polifenoles y antioxidantes que refuerzan la salud del organismo y el corazón. Y no hay nada como comprar el nuevo AOVE que se acaba de recolectar, que está en pleno apogeo de sus propiedades, de sabor y olor. Y a pesar de que se ha encarecido en los últimos años, consumir AOVE no es tan caro teniendo en cuenta lo que podemos estirar una botella y nos da tantas satisfacciones al paladar que bien merece la pena su precio.