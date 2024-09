Planes para rematar el verano

Si la semana pasada nos íbamos a Las Rozas al Mercado de Tomates, este volvemos a este municipio que está on fire porque celebran la sexta edición de la Feria del Cachopo durante todo el fin de semana. en el centro multiusos de Las Rozas. Su misión, destacar un plato que ya no solo se sirve en Asturias, sino que está cada vez más de moda en los restaurantes de toda España y por supuesto de Madrid. Se podrá tomar los cachopos clásicos de jamón y queso, cecina y queso de cabra, picadillo con Cabrales, además de otros platos típicos como fabada, chorizos a la sidra, arroz con leche... y como no, ¡sidra! Habrá, asimismo, un menú para dos personas con patatas al Cabrales, un segundo de cachopo de jamón y queso, y botella de sidra, todo por 42€.

Y atención cerveceros porque me voy a Vallecas donde ya empiezan a calentar motores con el Oktoberfest. Y es que se celebra la sexta edición del Oktoberfest Vallecas, que se llevará a cabo tanto este fin de semana, como el finde que viene. Será en las Pistas deportivas del parque Javier de Miguel y habrá conciertos, actividades para mayores y pequeños, cervezas alemanas por doquier, como la conocida marca de cerveza bávara: HB Munchen, la auténtica y original cerveza de la Oktoberfest Alemana. Además, en diferentes momentos se realizará la tradicional apertura de diferentes barriles conocida como ¡O'zapft is!

Y estamos en plena temporada de captura del Cangrejo señal, una especie invasora que comenzó a aparecer en los ríos de Madrid como el Jarama en los años 80. Es un tipo de cangrejo más parecido al autóctono y mucho más sabroso que el rojo o americano. Seguro que si nos vamos a bares de la zona de la comarca de Las Vegas, encontramos cangrejos guisaditos tan ricos con su salsita picante, su choricito, su jamón y su huevo. Como en el Mesón Las Cubas de Torrelaguna, que los preparan con una salsa de esas de coger la barra de pan y no parar.

Y como estamos en época de vendimia, y aunque hablaremos en otro momento de vinos de la D.O. Madrid, me voy a menos de 1 hora del centro, a San Martín de Valdeiglesias, a una de las -para mi- mejores bodegas de Madrid, a Las Moradas de San Martin, donde podemos vivir de cerca el proceso de la vendimia en una actividad que incluye paseo por sus viñedos de garnachas centenarias, cata de uva a pie de viñedo; recogida de uva manual de uvas garnacha de vides de más de 50 años de edad; pisada de uva; cata de vino en diferentes fases : cata mosto- vino + cata vino en proceso de fermentación, y todo ello acompañado de un aperitivo a base de jamón y queso, que tan bien armonizan con los vinos.

Y por cierto, hoy es el Día Internacional del Chocolate… ¿Le rendimos un homenaje yendo a La Mejor Tarta de Chocolate del Mundo? Tanto en su tienda de la calle Alcalá como de la calle Cervantes, podemos comprar este dulce, que aunque tiene fórmula secreta, sabemos que no lleva harina ni fermento, y si, un magnífico chocolate, mantequilla, margarina, azúcar, cacao en polvo y huevo. ¡Ñam! Porque como siempre digo, el que se aburre en Madrid, ¡es porque quiere!