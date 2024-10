Píldoras gastronómicas de octubre

Y empiezo por un muy emotivo evento que vivimos la semana pasada, ya que la Real Academia de Gastronomía celebró el 50 Aniversario de sus Premios Nacionales de Gastronomía. Más de 900 personas relacionadas de una u otra forma con la gastronomía nos congregamos en el Teatro Real para celebrar este aniversario tan especial. Al son de la canción ‘Con las manos en la masa’ comenzó una gala que este año, de forma excepcional no concedió galardones ya que su objetivo era rendir homenaje a la ‘Edad de Oro’ de la cultura culinaria española y a todos los profesionales del sector, haciendo un recorrido por los premiados de esas cinco décadas. Un evento muy emotivo que, por supuesto me llevó a recordar a mi padre y mentor, Joaquín Merino, El Príncipe Merino, que en el año 2005, conseguía su Premio Nacional de Gastronomía a la mejor labor periodística. Un referente para mí, ya que por su influencia, hoy me dedico a este sabroso mundo.

Como bien dijo Luis Suarez de Lezo, el presidente de la Real Academia, “si algo une a los españoles es la gastronomía”. Y de ahí este reconocimiento a tantos cocineros, sumilleres, directores de sala, productores etc., y muy especialmente a esos invisibles que sin un apellido prestigioso viven de hacer feliz a la gente con sus platos. Destacó además que “la gastronomía fomenta la convivencia y la solidaridad, ejerce un gran impacto en la salud y en el bienestar social y es una poderosa herramienta para la educación". Y en palabras del reconocido chef José Andrés, España es el más rico del mundo.

Y después de este acto tan importante para quienes estamos involucrados en la gastronomía, y para seguir haciendo palpable su importancia en todos los ámbitos, me voy ahora a otro aniversario, en este caso el del mayor movimiento solidario de la hostelería, el de Restaurantes contra el Hambre, que cumple 15 años de esta campaña ideada por Acción contra el Hambre, donde 12.000 restaurantes, bares, cafeterías y hoteles han vendido cientos de miles de platos solidarios, recaudando más de un millón y medio de euros para la lucha contra el hambre. Este año solo en España se han sumado 400 establecimiento para apoyar a infinidad de familias en situación de vulnerabilidad. Los restaurantes que participan proponen un “plato solidario” en su menú, y de su precio, se destinarán entre 50 céntimos y 2 € a los proyectos de Acción contra el Hambre a favor de todos aquellos que pasan hambre. Los establecimientos que se apuntan a la iniciativa son reconocidos con el sello “Somos Solidaridad Km 0”.

En la página web www.restaurantescontraelhambre.org, los usuarios pueden acceder a un mapa interactivo con un buscador que les permitirá localizar su restaurante solidario favorito por nombre, localidad o código postal. Y por supuesto que el éxito de Restaurantes contra el Hambre depende de los clientes que acudan a un establecimiento colaborador y elegir un menú o plato solidario. Además, quienes compartan en sus redes la experiencia con el hashtag #restaurantescontraelhambre, entrarán en el sorteo de varios premios. Hay restaurantes para todos los gustos y bolsillos. Desde grupos como el de New York Burger, La Ancha, Lamucca, hasta de prestigio como puede ser Coque de Mario Sandoval.

Y para hacer honor a la fecha que se conmemora mañana, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, ponemos un punto exótico y latino yéndonos a disfrutar de la ‘Ruta del ají amarillo’ que comienza hoy y hasta el próximo 27 de octubre. Esta acción, promovida por uno de los grandes embajadores de la cocina peruana en Madrid, Jhosef Arias, ha logrado reunir a un buen número de hosteleros nativos para potenciar, promover y difundir de manera dinámica la cultura de Perú sirviéndose del ají amarillo y su gastronomía como eje central para descubrir todo lo que rodea a este país y así se pueda conocer la diversidad de su cocina. Se podrán probar muchas propuestas en formato tapa y acompañadas de un cóctel a base de Pisco, por 10€. Tiradito, ají de gallina, nigiri anticuchero, cebiches y mucho más en restaurantes como los del mencionado Arias, Piscomar o Callao24.Están todas las opciones en la web https://grupojhosefarias.com/ruta-del-aji-amarillo/

Y hoy es el Día Internacional del Huevo, y aunque ya haremos ruta con muchos ídem, me voy un momento a la taberna La Falda de Lavapiés, en la calle Miguel Servet, porque la tortilla que prepara estilo Betanzos y muy melosa, Alejandro Oliveira, ha ganado el segundo premio en el XVII Campeonato de Tortillas de patata de Alicante Gastronómica. ¡Enhorabuena!